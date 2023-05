”Sunt singură” Ramona Olaru își caută neîncetat marea iubire, după multele despărțiri bifate. Ce pretenții are vedeta de la un posibil partener?

In articol:

Ramona Olaru spune că este o femeie norocoasă, fericită și împlinită, dar, chiar și așa, lucrurile nu îi merg strună pe toate planurile.

La capitolul amor, vedeta are ghinion cu carul, căci fiecare relație în care a fost implicată, în cele din urmă, a ajuns la final.

Ramona Olaru, după despărțirea de Cazacu, își caută neîncetat marea iubire [Sursa foto: Instagram ]

Ramona Olaru caută un bărbat plin de calități

Așa se face că blonda încă își așteaptă marea iubire, declarându-se o femeie singură, dar care caută neîncetat să găsească bărbatul potrivit pentru sufletul ei.

Motiv pentru care acum este deja într-o cunoaștere cu cineva, dar spune că nu a ajuns în punctul în care să se declare într-o relație, căci mai e nevoie de multă descoperire și implicare din partea amândurora.

''Nu și-a mai găsit fericirea (n.r. Ramona Olaru). Încă o mai caută, am ieșit cu cineva și probabil o să mai ies. Ca să fii cu cineva trebuie să ieși și să o cunoști. Să mai ieși la o cină și la o cafea. Momentan sunt foarte bine și foarte fericită, dar sunt singură. Nu sunt în nicio relație”, a declarat Ramona Olaru, la un post de televiziune.

Și cum ea este în căutare și mulți bărbați râvnesc la inima sa, dar nu știu dacă au șanse, întrebată ce anume își dorește, fata de la meteo a făcut o listă cu ceea ce ar trebui să aibă viitorul ei iubit.

Nu cere mult, spune ea, doar câteva calități care să ateste că este un om serios, cu intenții de viitor serioase, căci ea își dorește o familie, un copil și o viață să trăiască alături de omul potrivit.

''Trebuie să aibă multe. În primul rând, să fie un om cu picioarele pe pământ. Mai puțin cu atenția tuturor femeilor din jurul lui. Să fie normal, fidelitatea, grija și atenția sunt lucruri normale. Nu cred că cer ceva incredibil sau ce nu s-a mai văzut. Să fie un om care să-mi acorde toată atenția, toată protecția, toată grija, lucruri simple'', a mai adăugat vedeta.

Însă, până să apară bărbatul ideal, care să o vrea doar pe ea și căreia să nu îi mai fugă privirea în stânga și în dreapta, Ramona Olaru spune că-și trăiește viața cum poate și cu cine poate.

Până să își îndeplinească dorințele la brațul unui mascul, Ramona Olaru spune că prietenele sale îi sunt cele mai bune însoțitoare în toate vacanțele ori locurile pe care vrea să le bifeze.

''Am planuri pentru vacanțe. Sunt fiartă pe vacanțe. Plec peste tot ca nebuna, mi-am luat prietenele la începutul anului și am plecat peste tot. Îmi vine o idee să plecăm într-un weekend pe undeva, plecăm. Am zis că atâta timp cât sunt tânără și iată că sunt singură. Mi-ar plăcea să plec în cuplu, dar momentan, cât sunt așa și îmi fac banii mei, de ce să nu ies să văd lumea'', a adăugat colega lui Răzvan și Dani.