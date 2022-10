”Sunt sleită de puteri” Fosta dansatoare a Deliei abia mai face față rolului de mamă. Andreea Popescu, însărcinată pentru a treia oară, are acasă doi copii bolnavi

In articol:

Andreea Popescu s-a făcut remarcată ca fiind una dintre dansatoarele Deliei. Însă, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor s-a transformat total, fiind acum o femeie de casă cu normă întreagă.

Vedeta este soție și mamă a doi copii și îl așteaptă și pe al treilea, fiind însărcinată acum iar.

Doar că, deși traversează o perioadă frumoasă pentru orice femeie, a trecut rapid de la extaz la agonie, căci ambii copii i s-au îmbolnăvit.

Fosta dansatoare a Deliei abia mai face față rolului de mamă [Sursa foto: Instagram]

Andreea Popescu face cu greu față rolului de mamă

Sezonul gripei a venit, astfel că și fata și băiatul sunt acum răciți. Ioachim a ajuns să fie internat încă de când părinții lui se aflau în vacanță, în Italia, motiv pentru care, direct de la aeroport, vedeta a ajuns la spital.

Ulterior, pentru că și fata i se îmbolnăvise, dar era acasă, Andreea și-a externat și fiul și acum are grijă de amândoi la domiciliu.

Doar că situația de acasă este una foarte grea și foarte stresantă, căci nu îi este deloc ușor să-și vadă copiii bolnavi.

Unde mai pui că în astfel de momente, ambii minori vor să stea numai cu ea și numai în brațe, în caz contrar, amândoi plâng și fac crize specifice vârstei.

Conștientă de faptul că acum îi este greu, Andreea Popescu se gândește cu groază la momentul în care în casă va mai apărea un membru.

Vedeta spune că nu-și poate imagina cum o să se împartă între trei copii, mai ales dacă toți se vor îmbolnăvi în același timp și dacă toți vor avea nevoie de ea simultan.

„ Ioachim, el mereu este bolnăvicios.(...) Acum i-a adus și surorii lui. Normal că este dificil, este dificil în situația mea, eu fiind însărcinată în patru luni. Toate mamele trec prin asta.(...) El s-a internat când încă eram acolo, s-a internat mama cu el de urgență. Aveam a doua zi avion, am încercat să schimbăm, dar nu s-a putut. Am venit a doua zi, am schimbat-o pe mama, evident. M-am internat și eu și am reușit a doua zi să ieșim.(...) Fetița oricum era (n.r. răcită), doar că ea nu era grav. Mă gândesc când o să vină al treilea copil, oare în cât o să pot să-mi împart inima și fizic.(...) Amândoi sunt bolnavi, amândoi vor în brațe la mine în același timp, amândoi plâng, amândoi fac muci... e complicat”, a povestit Andreea Popescu, în cadrul unei emisiuni TV.

După aceste zile, ajunsă acasă, Andreea Popescu recunoaște că viața de mamă nu este deloc una ușoară și că a ajuns la capătul puterilor.

”Sunt sleită de puteri, sunt terminată psihic, abia am apucat să bag în gură o bucată de pâine cu ceva”, a mai spus fosta dansatoare în online.