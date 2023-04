"Sunt șocat și scandalizat" Cabral a rămas mască, când a auzit ce întrebare i s-a pus în cadrul unui interviu. Reacția lui, când soția i-a fost adusă în discuție

In articol:

Cabral și Andreea Ibacka formează unul din cuplurile mondene care mereu dau dovadă de umor, indiferent de situație ori de locul unde se află.

Relația celor doi fiind bazată, pe lângă iubire, și pe tachinări de tot felul, glume și înțepături la adresa celuilalt.

Cabral a rămas mască, când a auzit ce întrebare i s-a pus în cadrul unui interviu [Sursa foto: Facebook ]

Cabral nu are planuri de rezervă pentru cariera sa

În acest mod a început și Cabral unul dintre cele mai recente interviuri pe care le-a oferit. Întrebat dacă imaginea sa din online o are la bază pe Andreea Ibacka, care ar fi spus că ea se ocupă de conținutul lui, Cabral, în stilul caracteristic, a oferit un răspuns neașteptat.

Omul de televiziune spune că nimic nu este adevărat, iar o dovadă în acest sens stă chiar calitatea a ceea ce postează, care spune de la sine că acolo nu este mână de femeie.

”Efectiv nu-mi vine să cred că asemenea informații false ajung în public! Sunt șocat și scandalizat de aceste mistificări și mă dezic energic de asemena comportamente reprobabile! Îmi fac singur pozele, că de-aia și ies atât de nasoale!”, a spus Cabral, conform Ego.ro.

Cât despre pauza pe care a avut-o în carieră și revenirea pe micul ecran, prezentatorul, din nou, și-a atacat subtil soția, care recent vorbea de pensionare în cazul lui.

În apărarea sa, soțul actriței spune că nu s-a gândit niciodată la o retragere definitivă încă de pe acum. De asemenea, mărturisește că cele trei luni departe de lumina reflectoarelor l-au ajutat să petreacă mai mult timp cu cei doi copii, să fie bărbat de casă și să mai taie de pe listă lucrurile pe care nu mai apucase să le facă din cauza profesiei.

De altfel, menționează că, deși acum apare iar zilnic pe micul ecran, asta nu va dura la nesfârșit. Este conștient că va veni vremea când chiar se va pensiona și nu se plânge de asta, dar nici nu are un plan de rezervă.

Nu știe ce va face după ce va renunța la meseria de prezentator, dar, cu siguranță, nu va reveni în telenovelele românești, căci vremea aceea, pentru el, a apus.

”Doar faptul că vorbim despre pensionare spune totul despre răutatea doamnei pe care o citezi. Am spus, amărâtul de mine, că iau o pauză. E prea scurtă? O fi, dar nu din vina mea! Dacă era după mine mai stăteam câteva luni acasă, în pijamale, îngrijind la copii… E greu să te plictisești cu doi pinguini activi alergându-ți printre picioare. Dar a fost frumos, ne-am jucat mult și ne-am făcut de cap… am mai reparat prin casă chestii… am mai recuperat din lucrurile restante. Deci… nu, nici gând de plictiseală. N-am planuri de rezervă. Dar nici nu mi-am făcut un plan să apar la TV chiar și după ce sunt numai bun de împăiat… Avem atât de mulți oameni talentați la noi încât nu cred că e cazul să răsar și eu, din nou, prin filme și seriale. Eu îmi văd de-ale mele și când mi se face dor de platouri de filmare de la filme… mă duc și-mi vizitez prietenii. Și ajunge…”, a mai adăugat prezentatorul.