”Sunt șocată de diferența de prețuri” Ce a mărturisit Brigitte Pastramă după ce și-a cumpărat casă în Dubai. Bruneta a dat cărțile pe față și a vorbit despre situația financiară

Brigitte și Florin Pastramă sunt de ceva timp proprietarii unei noi locuințe din Dubai. Cei doi soți au scos în jur de 400.000 de euro pentru a-și achiziționa imobilul, iar acum au ajuns la faza de amenajare.

Motiv pentru care au lăsat România în urmă și au luat Dubaiul la pas pentru a-și căuta cele mai în vogă accesorii, cea mai bună mobilă, dar toate la un preț acceptabil.

Brigitte Pastramă, uimită de bunăstarea din Dubai

Astfel că, pentru că țin la buzunarul lor, cei doi soți au dat mall-ul de fițe din Dubai, pe un complex comercial chinezesc, unde, spune bruneta, se găsesc aceleași lucruri, dar la prețuri mult mai accesibile.

Vedeta, activă pe Instagram, a ținut să își ia urmăritorii virtuali cu ea la cumpărături și să le arate, de fapt, cum stau lucrurile în țara miliardarilor.

Ea spune că, spre surprinderea ei, în Dubai se trăiește mult mai bine decât în România. Și asta pentru că se găsesc mult mai multe lucruri și mult mai ieftine.

„Ceea ce nu o să vă zică niciun român, o să vă zic eu. În Dubai puteți să mergeți la mall și să fiți arși de bani sau să veniți aici (n. red. în centrul comercial chinezesc). Pentru că ne-am luat o casă, noi căutăm mobilă și draperii și am ales să cumpărăm direct de la furnizor și să nu plătim taxa de fraier. Eu o să vă zic ceea ce alții nu vă zic, e mult mai ieftin decât în România. Nu există așa ceva în România, e cel mai mișto. Da, poți să trăiești în această țară mult mai bine decât în România, sunt șocată de diferența de prețuri, aici sunt extraordinar de mici”, a spus Brigitte Pastramă, pe Instagram.

Chiar și așa, însă, după recenta investiție, în noua locuință în care se vor muta din 2023, soția lui Florin Pastramă recunoaște că acum nu a mai avut banii necesari pentru a-și satisface un alt moft.

Pentru că de câteva zile se plimbă prin Dubai, recent a ajuns și la târgul de mașini, acolo unde și-a găsit autoturismul preferat, dar pe care nu a putut să și-l achiziționeze, din cauza faptului că acum toți banii pe care îi au se duc spre punerea la punct a noii case.

”Ieri am fost în cel mai mare târg de mașini, mi-am găsit un jeep cu 16.000 de euro, dar nu am avut banii disponibili la mine, sper să mai găsesc așa ceva când mă întorc în ianuarie”, a mai spus vedeta.

Ba mai mult decât atât, văzând că se poate trăi bine și în Dubai, pe bani puțini, Brigitte Pastramă a ținut să le înțepe și pe divele care ajung acolo și pozează doar în lux și opulență.

Brigitte Pastramă mărturisește că, deși are o situație financiară bună, nici în România, nici în Dubai nu aruncă pe banii în stânga și în dreapta.

Și asta pentru că are o familie de întreținut, o afacere în care trebuie să investească, dar și pentru că se consideră o femeie de casă.

”Și ca să nu ne mai mințim, că nu toată lumea care vine în Dubai muncește un an pentru două zile aici, să mănânce la hotel, ca să pozeze. Bă, fraților, locuiesc în București, dar n-am fost niciodată la restaurant de lux, nici nu mănânc în fiecare zi în oraș. Până la urmă, am familie, gătesc acasă, am o afacere, nu că nu mi-aș permite, dar hai să nu ne mai păcălim. Strângem bani un an doar ca să facem poze”, a concluzionat soția lui Florin Pastramă.