„Sunt super fericit!” Anunțul surprinzător făcut de Dinu Maxer, direct de la mare! Ce motive de bucurie are artistul, la câteva luni de la divorț

Au trecut deja câteva luni bune de când Dinu Maxer s-a despărțit de Deea, femeia care i-a fost alături în ultimii 18 ani și care i-a oferit doi copii, pe Andreas și pe Maysa Maria. Dacă fosta lui soție și-a refăcut rapid viața sentimentală și pare mai fericită ca niciodată în brațele actualului iubit, Robert Drilea, Dinu a avut nevoie de o perioadă în care să își așeze gândurile, după divorț.

Vara aceasta a fost prima în care Dinu a ținut spectacolele de pe litoral fără Deea, fosta lui soție dar și perteneră de scenă. Sezonul acesta, artistul s-a prezentat în fața publicului alături de un nou partener, mai exact, fiul lui, Andreas, care i-a cucerit rapid pe fanii tatălui său. Totuși, chiar dacă a petrecut o perioadă îndelungată pe litoral, Dinu Maxer a fost extrem de ocupat cu proiectele profesionale și nu a avut deloc timp să se bucure de plajă și de apa mării, până ieri, când s-a declarat extrem de fericit pentru că a reușit, în sfârșit, să se relaxeze.

„Nu am crezut că o să trăiesc așa ceva! Sunt de o lună și jumătate la mare și n-am reușit să intru în mare decât astăzi, pentru prima oară! Incredibil! Marea n-a fost tocmai prietenoasă și vântul… pe măsură! Așadar, sunt super fericit! Din momentul ăsta se pare că începe sezonul”, a spus Dinu Maxer, într-un filmuleț postat pe pagina lui de Instagram.

Dinu Maxer are o nouă iubită

După ce a apărut în compania multor domnișoare, în ultimele luni, Dinu Maxer a confirmat faptul că și-a refăcut viața sentimentală, la ceva timp după divorțul de Deea. Deși s-a declarat burlac în această perioadă, artistul a vrut să spună adevărul despre situația lui amoroasă și a dezvăluit că, într-adevăr, are o nouă iubită, însă îi păstrează secretă identitatea, dorindu-și să rămână discret cu privire la viața lui personală.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.