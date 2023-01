„Sunt super fericită!” Georgiana Lobonț, prima reacție după ce s-a spus că divorțează! Nimeni nu se mai aștepta la una ca asta

In articol:

Cu numai câteva ore în urmă, în spațiul public a apărut informația conform căreia Georgiana Lobonț și soțul său, Rareș Ciciovan, au ajuns la divorț, după o relație de 7 ani, la inițiativa bărbatului. În ciuda declarațiilor pe care acesta le-ar fi oferit, confirmând că informația este reală, artista pare că nu are aceeași părere, dând de înțeles pe rețelele de socializare că nu există nicio problemă în relația lor.

Recent, cântăreața a făcut o serie de postări pe Instagram, în care apare inclusiv soțul său.

În mediul online, Georgiana Lobonț pare fericită alături de partenerul său și de cei doi copii. Mai exact, artista a publicat o serie de imagini din vacanță cu cei mici în timp ce cântă, dar și cu încă soțul său. Prima reacție a cântăreței a venit la scurt timp după ce Rareș Ciciovan a făcut o serie de declarații prin care ar confirma că nu mai există cale de întoarcere și că este momentul să meargă pe drumuri separate în viață.

De asemenea, Georgiana Lobonț a marcat în mediul online încă o reușită în plan profesional. A împărtășit cu admiratorii săi că a primit de la Instagram bifa albastră, fapt care certifică că inclusiv pe rețeaua de socializare este recunoscută ca fiind un artist.

„Sunt super fericită! În sfârșit am primit bifa albastră prin care se denotă faptul că sunt un artist verificat și de Instagram”, a

scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

WOWbiz a încercat să ia legătura cu Georgiana Lobonț pentru a clarifica întreaga situație și pentru a-și expune punctul de vedere, însă, pentru moment, artista a decis să nu dea curs solicitării.

Ce ar fi declarat Rareș Ciciovan despre divorțul de Georgiana Lobonț?

Rareș Ciciovan ar fi confirmat divorțul de Georgiana Lobonț, la scurt timp după ce în spațiul public s-a răspândit vestea că mariajul lor a ajuns la final. Relatările bărbatului contrazic fericirea și buna dispoziție pe care Georgiana Lobonț le afișează pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, cântăreața a încetat să-l mai aibă la „fallow” pe Instagram pe soțul său.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, ar fi spus soțul Georgianei Lobonț, conform Spynews.