„Sunt un om foarte asumat” Remarca neașteptată făcută de Bianca Drăgușanu la adresa Antoniei, în timpul unui interviu. Ce a spus despre iubita lui Alex Velea. Nu a avut nicio reținere

Bianca Drăgușanu a fost întotdeauna o femeie cât se poate de asumată și responsabilă cu tot ceea ce face și cu ce spune. Indiferent de gura lumii, singura sa prioritate a fost bunăstarea sa și a fiicei sale și se pare că în prezent a reușit să își creeze o imagine care nu poate fi contestată de nimeni.

De-a lungul timpului, diva a simțit nevoia să facă unele ajustări și să treacă de mai multe ori pragul medicului estetician, toate intervențiile sale fiind un real succes. Despre preferințele sale în materie de femei, despre simpatii și antipatii, s-au spus multe, însă de această dată vedeta a dezmințit orice zvon care o poate pune într-o lumină proastă.

În trecutul apropiat, Bianca Drăgușanu a fost acuzată de faptul că nu ar aprecia femeile naturale, spunându-se chiar că manifestă un sentiment de ură față de cele care nu au trecut pragul cabinetului de intervenții estetic. Nimic mai neadevărat! Diva a menționat că apreciază la superlativ fiecare femeie, fie că este sau nu operată, pentru felul în care arată, iar una dintre femeile pe care le admiră în mod special este nimeni alta decât Antonia, care a fost înzestrată cu trăsături frumoase de la mama natură, nefiind nevoie să intervină cu bisturiul, de pildă, în zona nasului, așa cum ea a simțit nevoia să facă.

Bianca Drăgușanu, susținătoare sexului frumos. Ce părere are despre Antonia?

Bianca Drăgușanu a știu cum să facă față criticilor și cum să se apere în fața știrilor false, mai cu seamă acum, când a fost nevoită să explice cum declarațiile sale de acum mai mulți ani au fost denaturate și scoase din context astfel încât să se înțeleagă cu totul altceva față de ideea susținută de ea inițial.

Diva a dat-o exemplu pe Antonia, despre care a avut de spus numai cuvinte de laudă datorită faptului că este o femeie foarte frumoasă, culmea, naturală, așa cum sunt încă multe femei de la noi din țară.

„Eu n-am avut norocul Antoniei, de exemplu, care e naturală, de la Dumnezeu, are năsucul perfect, ochișorii. Eu m-am operat. Sunt niște sacrificii, am avut noroc de doctori buni. Acum sunt cum vreau eu. Înainte nu eram cum îmi doream. Despre asta vorbesc, eu apreciez femeile naturale și tot respectul din partea mea. Eu sunt un om foarte asumat și dacă eu consider că îmi stă bine cu ceva, am să insist pe acel lucru”, a spus Bianca Drăgușanu, conform Spectacola.