"Sunt zilele și momentele cele mai liniștite". Mihaela Tatu ne-a dezvăluit ce planuri și-a făcut de Revelion și cu cine vrea să petreacă noaptea dintre ani | EXCLUSIV

Mihaela Tatu este cu siguranță una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească. Deși s-a retras de câțiva ani de pe micul ecran, vedeta rămâne în inimile românilor, iar așa cum era deja de așteptat, jurnaliștii WOWbiz.ro

au aflat ce planuri are vedeta de Sărbători.

Pentru Mihaela Tatu zilele de sărbători sunt cea mai liniștită perioadă din an așa că cel mai mult își dorește să se relaxeze și să stea singură, alături de cățelul ei. După un 2022 extrem de aglomerat, celebra prezentatoare TV își dorește doar să se bucure de lucrurile preferate și să își încarce bateriile.

Mihaela Tatu ale planuri clare de Revelion

Fosta prezentatoare TV știe foarte bine ce își dorește să facă de Revelion. Înainte de Sărbători, jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu vedeta și au aflat ce planuri are pentru această perioadă, iar așa am aflat că vedeta petrece mereu alături de Terra.

"Revelionul îl petrec acasă cu Terra, cățelul meu. Sunt zilele și momentele cele mai liniștite.

Îmi doresc să fiu acasă, singură, cum nici nu vă imaginați în aceste momente din an. Nu știu la prietena mea încă dacă mă duc, căci dacă pot să mă duc cu Terra bine, dacă nu mă primește atunci clar nu mă duc", a mărturisit Mihela Tatu, pentru Wowbiz.ro.

De Sărbători, vedeta a fost înconjurată și de prieteni, căci în apropierea zilei de 25 Decembrie ne-a mărturisit că de Crăciun avea să petreacă alături de o prietenă.

Mihaela Tatu, colindată în fiecare an

Vedeta este mereu înconjurată de persoane minunate, iar aproape în fiecare an a fost înconjurată de prieteni și colindată de studenți. Colindătorii nu au lipsit nici anul acesta de Crăciun, vizitând-o pe fosta prezentatoare TV la ea acasă, în Oradea.

"Sunt puțini anii în care studenții și câțiva profesori de la Universitatea Emanuel, nu au ajuns să mă colinde.

Omul e așa cum e! Cu clipe în care sufletul îi e plin de tristeți sau incertitudini. De bucurii și speranțe. De dezamăgiri și replieri... Pentru că de-asta suntem oameni. Să primim de la viață lecții, pe care ar fi indicat să le învățăm.

Dacă nu am trăi și simți toate aceste lucruri, am fi îngeri. Și-atunci ce treabă am mai avea pe-aici?!

În toate aceste trăiri pe care mulți dintre noi le încercăm, vine un grup de 60-70 de tineri veseli, proaspeți și entuziaști, care ne amintește de scopul acestei perioade sacre. Nașterea lui Isus Hristos. Și cum altfel, dacă nu prin muzică.

Și fără să întrebe nimic, reușesc să aducă "prezentul în prezent". Să aducă bucuria Crăciunului în conștiința care mai "amorțește" câteodată. Vă mulțumesc vouă pentru tot", a mărturisit vedeta, în mediul online.

Cu ce se ocupă Mihaela Tatu după ce s-a retras din televiziune

Mihaela Tatu a părăsit lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani, atunci când s-a retras din televiziune. La Oradea însă, acolo unde s-a mutat, Mihaela Tatu are o viață plină.

La Oradea, vedeta se simte acum cel mai bine, se bucură de aerul curat, de oamenii zâmbitori ai locului, de lipsa aglomerației și a agitației din capitala țarii, dar și de mâncarea locală foarte bună. Cât despre viața profesională, ei bine, chiar dacă nu mai are proiecte de televiziune, agenda vedetei este încă plină.

Mihaela Tatu spune că este implicată în mai multe proiecte, venind astfel în ajutorul tuturor: copiilor, studenților, profesorilor, femeilor și chiar seniorilor.

