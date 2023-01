”Suntem două persoane diferite” Radu nu vrea să depindă de imaginea tatălui. Ce spune despre comparațiile dintre el și Ștefan Bănică Jr.

In articol:

Talentul este drept o moștenire în familia Bănică, ce se trage din tată în fiu de generații. Bunicul, tata și acum și el cochetează cu muzica și actoria, ba chiar, a devenit deja și un om de televiziune.

Vorbim despre Radu Bănică Jr.

care a moștenit talentul muzical și actoricesc din familie, iar acum le calcă pe urme bunicului și tatălui său.

Radu nu vrea să depindă de imaginea tatălui [Sursa foto: Facebook]

Radu Ștefan Bănică nu vrea să fie văzut doar ca un copil de vedetă

Tânărul este student la actorie, cochetează cu muzica și deja s-a făcut remarcat la scară largă datorită show-urilor TV la care a participat.

Astfel că nu puțini sunt cei care, ori de câte ori îl văd, îl compară cu Ștefan Bănică Jr. Lucru care, spune Radu, este normal având în vedere notorietatea lui Ștefan, tocmai de aceea

nici nu-l deranjează ceea ce se spune despre ei.

Însă, ține să precizeze că își dorește să fie cunoscut și apreciat, nu doar pentru că este fiul unei vedete, ci pentru ceea ce are el de oferit publicului.

Căci, deși seamănă fizic și împart aceleași pasiuni, muzica și actoria, el și tatăl său sunt doar persoane diferite din toate punctele de vedere.

„Până la urmă suntem două persoane diferite și îmi doresc și lucrez să îmi creez propria identitate artistică. Nu mă deranjează comparațiile cu tata, sunt perfect normale, dar, la sfârșitul zilei, suntem doi artiști diferiți în cel mai bun sens”, a spus Radu Ștefan Bănică, conform Unica.

Însă, deși multă lume vede doar asemănarea izbitoare cu tatăl său, cu care-l și compară la fiecare apariție, Radu spune că a luat tot ce este mai bun și de la cea care l-a adus pe lume.

Mama îi este de mare ajutor în carieră și tot ea este cea care l-a învățat cum să își construiască singur un drum curat în lumina reflectoarelor.

„Mama este PR-ul meu numărul 1, are grijă să am imaginea țiplă și îi mulțumesc pentru asta. Dar eu de mic am învățat ce trebuie să fac, ce trebuie să vorbesc, cât să îmi fie natural. Până la urmă, nu vreau să fac de râs numele meu…”, a povestit Radu, fiul lui Ștefan Bănică Jr., în urmă cu ceva timp.