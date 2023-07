„Suntem foarte bogați, suntem milionari” Gabriela Cristea a recunoscut ce avere au ea și Tavi Clonda! Din ce fac, de fapt, cei mai mulți bani?! Veniturile câștigate din televiziune sunt infime pe lângă celelalte activități

In articol:

Subiectul câștigurilor financiare este și va rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte discutate, mai ales când vorbim de persoanele publice. O mulțime de oameni și-au dat cu părerea despre situația financiară Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda de-a lungul timpului, unii spunând că se scaldă în bani, iar alții chiar că își câștigă banii fără depună nici măcar un efort.

Sătulă să mai audă astfel de comentarii eronate și total neadevărate, Gabriela Cristea a decis să pună capăt tuturor speculațiilor și să explice cum stau, de fapt, lucrurile în familia sa.

Gabriela Cristea nu se consideră un om bogat material

Prezentatoarea TV a asigurat pe toată lumea că nu este nicidecum milionară și că, la fel ca toți oamenii, are credite la bănci pentru care plătește sume frumoase în fiecare lună. Soția lui Tavi Clonda a mai dezvăluit că atât ea, cât și soțul său au mai multe surse de venit și că muncesc din greu pentru fiecare leu pe care îl câștigă. Chiar dacă au o casă frumoasă și destul de spațioasă, acest lucru nu înseamnă cu sunt foarte bogați, ci doar că au reușit să pună cap la cap toți pașii în niște condiții favorabile, atunci când materialele pentru construcție nu

erau atât de scumpe și, pe lângă acest aspect, nu au cumpărat-o de-a gata, lucru care contează foarte mult când vine vorba de preț.

„Pare că situația noastră financiară este extrem de interesantă pentru voi. Pentru că mulți cred că noi avem bani căzuți din cer sau nemunciți, ceea ce este total greșit, pentru că atât eu, cât și soțul meu, de dimineață până seara, nu facem altceva decât să muncim și să ne agităm pentru ca viața noastră să fie mai frumoasă și mai productivă.

În fiecare zi nu facem altceva decât să ne ajutăm, să ne susținem, pentru că toate resursele financiare care vin la noi în familie sunt folosite pentru familia noastră. În funcție de ce publicație citești pe internet, poți să afli despre noi fie că suntem săraci lipiți pământului, fie foarte bogați, că suntem în faliment sau că nu știu ce resurse financiare fabuloase am avea. Ei bine, situația stă în felul următor, dacă ar fi să facem o analiză, suntem bogați pe măsura muncii pe care noi o depunem și nu muncim puțin.

Dacă ar fi să mă refer strict la situația materială, probabil că oamenii cred că noi câștigăm bani doar din televiziune sau Tavi câștigă bani doar din muzică, avem și alte preocupări și alte surse de venit și asta am învățat din pandemie, atunci când și eu și Tavi am avut vreo trei luni în care niciunul dintre noi nu a avut nicio sursă de venit.”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Cât câștigă Gabriela Cristea din televiziune?

Gabriela Cristea a mai dezvăluit că din televiziune nu se câștigă atât de mulți bani pe cât ar crede majoritatea, dând de înțeles că principala sa sursă de venit nu provine nicidecum din job-ul său de prezentatoare TV. A preferat să nu dea cifre sau să-și expună salariul în mediul online, însă și-a dorit ca toată lumea să afle că nu este nicidecum bogată și că muncește din greu pentru fiecare ban pe care îl câștigă, contrar aparențelor.

„Ca să fiu cât de cât concretă, o să vă spun așa, mai ales pentru cei care cred că din televiziune se câștigă fabulos și mare lucru noi nu facem. Vreau să vă spun că resursele mele financiare cele mai mici provin din televiziune. Asta așa, ca o mică picanterie, ca să înțelegeți.

Nu o să vorbesc despre cifre, dar vă zic doar atât, ne permitem niște lucruri pe care, poate, alții nu și le pot permite, dar nu suntem nici mega bogați. Singura proprietate foarte de valoare pe care o avem este casa și asta pentru că am fost mai inteligenți și nu am cumpărat casa gata făcută și am construit-o de la zero și am făcut-o când materialele de construcții nu erau la fel de scumpe ca acum. Valoarea casei a crescut în timp și acum valoarea ei este una foarte mare.

Ca niște oameni normali, mașinile pe care le-am luat sunt în leasing, adică plătim lunar niște rate, mai avem și alte rate la bancă, nu vă gândiți că funcționăm altfel. Statutul de persoană publică în România nu-ți aduce automat și o situație financiară extraordinară. În plan financiar, nu ne dorim foarte mulți bani, ne dorim foarte mult să ne plimbăm, să ne distrăm și să profităm unii de alții, căci așa ne îmbogățim.

Și pentru că vă place să vă uitați peste gardul vecinului și să vedeți dacă și-a luat o capră mai mare ca a voastră, vă spun că eu și Tavi suntem foarte bogați, suntem milionari, doar că milioanele noastre se numără în sentimentele pe care le avem în suflet și din punctul ăsta de vedere nu suntem milionari, suntem multimiliardari.”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.