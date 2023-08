”Suntem împreună” Dinu Maxer și noua iubită nu se mai ascund. Legătura neașteptată dintre actuala parteneră și Deea

In articol:

După 18 ani de mariaj, Dinu Maxer a rămas un bărbat singur, în căutarea femeii care să-i facă iar inima să bată mai cu putere.

În urma divorțului de Deea Maxer, artistul a încercat să își refacă viața, dar în zadar, declarând de mai multe ori public că încă așteaptă ca femeia perfectă să apară în calea sa.

Citește și: "Nu mai este într-o relație" Deea Maxer a făcut totul public. Ce a apărut pe contul ei, la scurt timp după ce a fost aspru criticată că a plecat în vacanță cu iubitul, fără copii

Dinu Maxer spune că se află într-o nouă relație

Doar că, dacă aceste declarații erau făcute până recent, se pare că între timp ceva s-a schimbat în viața cântărețului.

Conform declarațiilor pe care le-a dat recent în cadrul unui interviu, Dinu Maxer nu mai este un bărbat singur și disponibil pentru domnișoarele care râvneau la inima sa.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Imagini incendiare cu Madonna, de-a lungul carierei sale. Cele mai sexy apariții ale reginei muzicii pop| FOTO- stirileprotv.ro

Fostul soț al Deei Maxer spune că de ceva vreme are o relație, pe care a preferat să o țină departe de ochii lumii și vrea să continue să facă acest lucru.

Artistul spune că au decis de comun acord să se ferească de ochii curioșilor, lucru care le-a ieșit cu prisosință, căci nimeni nu știe până acum cine este misterioasa femeie din viața acestuia.

Cert este că, după cum a declarat el, ca un indiciu, nici de data aceasta nu s-a abătut de la tiparul de femei pe care-l căuta. Astfel că și noua sa iubită este tot brunetă, ca fosta soție.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.

Citeste si: „Tu ești motivul pentru care îmi bate inima." Fiicele Danei Roba l-au cunoscut pe bărbatul din viața ei- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte BAC 2023 Română sesiunea de toamna: la ce oră se publică baremul de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop zilnic, 17 august 2023: Acești nativi vor avea parte de o zi agitată și vor intra în conflict cu cei din jur- radioimpuls.ro

Citește și: "Așa e" Deea Maxer a confirmat ceea ce deja se putea observa cu ochiul liber! Bruneta a recunoscut totul. Se întâmplă la doar câteva luni de când are un nou iubit

Artistul are pretenții de la persoana iubită

Și dacă acum spune că are deja o iubită, în urmă cu puțin timp, Dinu Maxer declara public ce caută la o femeie.

Și se pare că norocul i-a surâs, căci noua parteneră, dacă e să ne luăm după criteriile sale, deși o ține secretă, deține cele mai importante calități de care artistul ține seama: este frumoasă și deșteaptă.

„Sunt cu ochii cât cepele. Dar momentan, nimic. Prima data e evident că te atrage aspectul fizic. După care, încerci să te convingi că e dublată de un intelect pe măsură. Apoi abia după aceea ai curajul să o inviți la o cafea. Dacă are doar fizic, pun punct. Eu nu caut aventuri”, este o altă declarație făcută de artist, în urmă cu ceva timp, pentru aceeași sursă menționată anterior.