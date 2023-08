„Suntem mai singuri fără tine” Mesajul emoționant transmis de Loredana Groza, după moartea lui Toto Cutugno. A fost făcut public la câteva ore după ce artistul s-a stins din viață

In articol:

Loredana Groza a fost șocată să afle că Toto Cutugno s-a stins din viață. Artista nu a putut trece cu vederea teribila veste, mai ales că a avut ocazia să-l întâlnească pe marele cântăreț.

Mesajul emoționant transmis de Loredana Groza, după moartea lui Toto Cutugno

Iată ce omagiu i-a adus în mediu online! Fanii s-au emoționat!

Loredana Groza este una dintre cele mai mari artiste de la noi din țară. Cântăreața are o carieră de succes, iar de-a lungul anilor a avut ocazia să întâlnească foarte mulți artiști internaționali. Printre aceștia se numără și Toto Cutugno, cu care vedeta a avut o legătură frumoasă și colegială. Tocmai din acest motiv, la aflarea veștii triste despre decesul solistului italian blondina nu a putut rămâne indiferentă și a transmis un mesaj emoționant de adio. Pe lângă cuvintele frumoase, ea a adăugat și fotografii de pe vremea când Toto era în viață.

„Italia e în doliu, ”Un italiano vero” a plecat dintre noi… unul dintre cei mari cantautori italieni și universali.. Un artist sensibil și generos, care a lăsat în urma sa cântece nemuritoare.. Am avut șansa să-l întâlnesc prima oară pe scena Festivalului de la Brașov în 1993 și ultima oară pe 11 martie 2016 în București, într-un restaurant în care luam cina, Am cântat ad hoc Lasciate mi cantare, cântec pe care l-am ascultat prima dată în copilărie, la radioul bunicii mele într-o dimineață la Caruselul melodiilor. Suntem mai singuri fără tine Toto! Mi mancherai! Grazie per la tua incredibile tenerezza! Adio, Toto!”, a transmis Loredana Groza, pe rețelele de socializare.

Loredana și Toto Cutugno! [Sursa foto: Instagram]

Toto Cutugno a murit la vârsta de 80 de ani

Toto Cutugno a fost unul dintre cei mai mari artiști ai lumii. Cântărețul a murit în data de 22 august, după ce s-a luptat zile întregi cu o boală cruntă. El și-a dat ultima suflare chiar pe patul de spital din San Raffaelle. Anunțul a fost făcut de managerul lui, care a mărturisit că decesul a avut loc în jurul orei 16.

„După o îndelungată suferinţă (nr. a murit), care s-a agravat în ultimele luni”, a declarat, pentru ANSA, Danilo Mancuso.

Viața regretatului artist a avut un parcurs ca în povești. Născut la data de 7 iulie 1943, Salvatore Cutugno, pe numele său real, a investit extrem de mult în muzică și a lansat sute de cântece. Pe lângă talentul său vocal, regretatul Toto a fost un compozitor și un instrumentist desăvârșit. Pentru țara noastră, el avea o admirație aparte, astfel că s-a întâmplat de foarte multe ori să viziteze România și să fie prezent la concerte. Mai mult decât atât, anul trecut el trebuia să țină un spectacol pentru români, însă din cauza problemelor de sănătate l-a anulat. Se pare că boala care i-a adus sfârșitul a fost cancerul la prostată, în urma căruia el suferise și o intervenție chirurgicală pentru extirparea rinichiului.