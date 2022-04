”Suntem praf!” Gabriela Prisăcariu și fiul ei au iar probleme de sănătate. Ce se întâmplă acum cu cei doi

In articol:

Viața Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat total de când a devenit mamă. Soția lui Dani Oțil a născut un băiat perfect sănătos, dar care, în ultima perioadă, se tot confruntă cu mici probleme.

De când sunt părinți, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au prioritizat altfel viața, punând pe primul loc familia și binele copilului.

Cei doi sunt părinți cu normă întreagă, căci, deși își tot caută un ajutor, bona perfectă a întârziat să apară.

Gabriela Prisăcariu și Luca Tiago [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Prisăcariu și fiul ei sunt bolnavi din nou

Astfel, chiar dacă matinalul apare zilnic pe sticlă, iar blonda și-a reluat activitatea de model, reușind să slăbească spectaculos într-un timp record, atribuțiile de părinte sunt împărtățite astfel încât Luca Tiago să fie mereu în prim-plan.

Ca orice copil, mai ales în această perioadă, când vremea ba e caldă, ba e rece, deși toți ochii sunt ațintiți asupra sa, acum Luca

are probleme de sănătate.

Pe Instagram, acolo unde tânăra mămică împărtășește totul cu cei care o urmăresc, a anunțat că atât ea, cât și copilașul se confruntă iar cu probleme de sănătate, mai trecând prin asta și în urmă cu ceva vreme.

O mică răceală le-a dat viața peste cap. Deși, spune Gabriela, simptomele nu sunt unele grave, programul de somn și liniștea familiei au dispărut ca prin minune.

Fiul matinalului și al modelului a răcit, iar cum mama petrece foarte mult timp alături de el, ulterior a răcit și ea. După o perioada de ”revenire”, când credeau că au scăpat de probleme, răceala s-a întors la ușa lor, astfel că și acum Prisăcariu și Tiago sunt răciți.

În aceste condiții, când grija pentru bebe s-a dublat, lipsa somnului, la care se adăugă și simptomele pe care le are, o fac pe Gabriela Prisăcariu să nu fie în cea mai bună formă a asa.

Vedeta recunoaște că a cam ajuns la capătul puterilor, energia sa fiind la limită, însă ceea ce o mai ajută în aceste momente este cafeaua pe care o bea zilnic, în doze destul de mari, ca să o țină în ”priză” și să poată face față provocărilor zilnice de mamă.

”A, da. Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe [email protected]#i, apoi am făcut și eu [email protected]#i. Pe urmă a făcut iar el, pe urmă… suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea", a povestit Gabriela Prisăcariu pe Instagram-ul personal.