„Suntem singuri acasă” Theo Rose și fiul ei au rămas fără Anghel Damian! A spus asta chiar în direct, la TV: „E foarte complicat. Totul s-a schimbat”

Theo Rose se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să intre în sufletele multor români, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, de când a devenit mămică pentru prima dată, cântăreața radiază de fericire, iar recent, aceasta a fost prezentă în direct, în cadrul unei emisiuni TV, unde a vorbit despre cum este viața sa acum, de

când a venit pe lume fiul ei, Sasha.

Tânăra a mărturisit că singurul lucru care i se pare dificil, deocamdată, este oboseală, căci nu reușește să se odihnească suficient, mai ales că bebelușul ei are abia 2 săptămâni. Totuși, chiar și așa, vedeta se consideră norocoasă, pentru că are parte de susținere și sprijin, toți fiind alături de ea, în special partenerul de viață, Anghel Damian, care face tot posibilul să nu îi lase prea mult singuri pe iubită și fiul lui.

„Suntem singuri acasă, pentru 2 ore, și a dormit până acum și am zis <<Hai mamă, poate nu te trezești fix când o suna Măruță>>. (…) Nu e prima data când stăm, dar am stat foarte puțin singuri, așa o oră-două. (...) Doar din punct de vedere al oboselii, nu pot să mă sincronizez cu el chiar așa, că mai sunt lucruri de făcut prin casă, mă apuc, mai bag la spălat. (…) Nu apuc să dorm cu el. Din punctul ăsta de vedere mi se pare dificil (n.r. din cauza oboselii), în schimb sunt și norocoasă că am parte de ajutor, de susținere, sunt toți oamenii alături de mine, dar gândindu-mă așa, înțeleg și mămicile care trec prin perioade mai dificile după naștere, adică am înțeles de ce perioada asta de lăuzie e una de petrecut mai discret așa.” , a declarat Theo Rose, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Cum s-a schimbat viața artistei de când a devenit mamă

În cadrul aceluiași interviu, Theo Rose a mai precizat că nu doar pentru ea s-au schimbat unele lucruri de când a devenit mamă pentru prima dată, ci și pentru familia sa, cu toții fiind extrem de bucuroși că în sânul familiei este acum și Sasha Ioan, pe care toată lumea îl îndrăgește.

De asemenea, cât despre cum reușesc, de fapt, cei doi părinți să se împartă între viața de familie și carieră, Theo Rose a explicat concret planul pe care l-a făcut împreună cu partenerul de viață, pentru a putea să se ocupe de micuțul lor, Sasha Ioan.

”Anghel e și el foarte fericit. Noi așa cum ne-am organizat cu perioada asta el mai are ceva de filmat. Ne-am organizat astfel încât până când încep eu treaba să se elibereze el cu programul, să petreacă el mai mult timp cu Sasha, ne împărțim așa. E foarte complicat în momentul ăsta să stea departe de noi, a făcut naveta și la țară.(…) Totul s-a schimbat, de aia nici nu îmi vine să cred că e așa și de asta și clipul ăla pe care l-am postat e emoționant, pentru că asta a fost adevărata emoție pe care am trait-o noi ca familie. E primul copil al familiei și se schimbă totul.”, a mai spus Theo Rose.

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]