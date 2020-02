Rețeta de supă de găluște gustoasă ca la mama acasa. Cum faci cele mai pufoase găluște.

Am tot încercat să pregătesc supă de găluște dar am dat greș de vreo câteva ori înainte să descopăr într-un final secretul unor găluște pufoase. Rețeta e ușor de făcut și dacă ții cont de sfaturile de mai jos vei obține o supă delicioasă, cu găluște care se topesc în gură.

Cum se pregăteșe supa cu găluște

Ingredientele de care ai nevoie:

- 500 g tacâmuri de pasăre- o rădăcină păstârnac- o rădăcină mică de țelină- un morcov- o ceapă- frunze de dafin- pătrunjel (o legătură)- sare și piper (după gust)

Pentru găluște:

- 2 ouă

- 7 linguri griș

- o lingură ulei

- sare

Mod de preparare:

- Se fierb tacâmurile aproximativ 10 minute, până când se ridică spuma în oală. Se adună spuma și se adaugă legumele curățate și tocate bucăți mari, dafinul și codițele de pătrunjel. Se asezonează cu sare și piper și se fierbe până când legumele și carnea sunt pătrunse.

- În acest timp, se freacă ouale cu ulei și cu sare, apoi se adaugă grișul în ploaie, până ajunge la consistența unei smântâni groase. Cu o lingură încălzită în supă, se ia din compoziție și se adaugă găluștele în supă.

- Se acoperă oala și se fierbe maximum 10 minute, la foc mic, apoi se oprește focul. Înainte de servire, se toacă pătrunjel proaspăt.

Trucuri pentru cele mai pufoase găluște:

- Ouăle folosite pentru a face găluștele trebuie să fie proaspete!

- Pentru găluște nu e nevoie să folosești praf de copt sau bicarbonat!

- Prea mult griș le transformă în pietre, prea puțin griș le va face să se dezintegreze în oală, când le pui la fiert.

- E foarte important de mentionat ca, odata ce ai pregatit compozitia de galuste, nu o poti lasa mult timp inainte de a forma galustele.

- Daca esti nesigur in privinta consistentei pe care o are compozitia de galuste, retine ca aceasta trebuie sa fie suficient de densa incat sa nu curga.

- Daca totusi ti se intampla ca prima galusca adaugata in supa sa se destrame (nu ar trebui, insa se poate intampla daca lucrezi cu oua mari), mai adauga in compozitie o lingurita de gris si omogenizeaza sau mai lasa compozitia sa stea 1-2 minute, apoi reincearca.

- Pentru a obtine cele mai pufoase galuste de gris, imediat ce au clocotit, toarna o cana de apa cat mai rece, raspandita peste toate galustele, apoi adauga patrunjelul si opreste focul.

- Fierberea se face la foc mic, cel mai mic posibil, in oala acoperita cu capac, sau in oala sub presiune.

- Galustele se fierb in supa, vor fi mult mai gustoase. Daca se fierb separat, in apa, vor avea gust de apa cu sare si atat.

- Nu se grabesc galustele, se adauga in oala de 3-4 ori apa rece, pentru ca fierberea sa se faca foarte incet, sa aiba timp sa se umfle frumos. Se lasa pana sunt bine fierte: probati dupa 4 minute o galusca si vedeti cat timp mai trebuie lasata la fiert. Timpul de fierbere difera, in functie de granulatia grisului. Cand in interior sunt bine fierte, galustele sunt gata.

Trucuri pentru a obține o supă limpede:

Pentru ca supa sa fie gustoasă, dar limpede, trebuie să ții cont de anumite sfaturi:

Lasa sa clocoteasca oasele in apa, arunca apa, spala carnea si oala si pune iar la fiert. Spuma este formata din sangele care iese din carne si aceasta este cea care tulbura supa. Daca se arunca prima apa, nu se pierde nimic din gust sau din substantele nutritive, iar zeama va fi nu doar foarte gustoasa, ci si limpede și apetisanta.

Fierband supa la foc mic, aceasta va fi mult mai limpede decat daca am fierbe-o in clocote.

Daca supa este totusi opaca, se poate limpezi cu 2 albusuri de ou batute spuma cu 1 praf de sare. Se toarna supa fierbinte peste albusuri, se amesteca cu telul in forma de para, se pune pe foc si se infierbanta bine. Albusurile se vor ridica la suprafata antrenand impuritatile din supa. Se strecoara supa prin sita. O alta solutie de limpezire ar fi cu carne macra de vita, tocata si amestecata cu albus crud. Se procedeaza ca la varianta anterior descrisa.

Supa de pui cu găluște este preparatul perfect în perioada gripei și a virozelor. Supa de pui cu găluște pregătită ca la mama acasă este "medicamentul" perfect atunci când ești răcit și nu ai poftă de mâncare, dar trebuie să te hrănești și să te hidratezi pentru a te pune din nou pe picioare.