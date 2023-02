Super Bowl 2023. Rihanna a apărut pe scenă cu burtica de gravidă. Artista este însărcinată pentru a doua oară

In articol:

Super Bowl 2023. Rihanna a apărut pe scenă cu burtica de gravidă, pentru a susține un concert în pauza meciului dintre Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs.

Rihanna a apărut pe scenă cu burtica de gravidă duminică, în pauza meciului dintre Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs, pentru Super Bowl 57.

Spre începutul spectacolului, Rihanna a intrat purtând o jachetă bomber lungă și o salopetă roșie. La un moment dat, a renunțat la acea jachetă și a lăsat să se vadă ceea ce toată lumea a așteptat. Gestul ei a confirmat faptul că cel de-al doilea copil al său este deja pe drum.

La scurt timp după încheierea spectacolului, reprezentanții Rihannei au confirmat că aceasta este însărcinată pentru a doua oară, cu rapperul A$AP Rocky. În ianuarie 2022, Rihanna a dezvăluit pentru prima dată că va deveni mamă.

La 9 luni de la naștere, artista a apărut pe scenă cu burtica de gravidă și este într-o formă de zile mari.Rihanna a deschis mult așteptatul spectacol de la Super Bowl cu „Better Have My Money” și a interpretat, de asemenea, hiturile ei „Run This Town” și „Umbrella”.

Super Bowl 2023. Rihanna este însărcinată pentru a doua oară

Rihanna este împreună cu rapperul A$AP Rocky. Cei doi s-au împrietenit inițial în 2012, când au colaborat la unul dintre single-urile Rihannei. După succesul cântecului, A$AP Rocky s-a alăturat Rihannei în etapa din SUA a turneului mondial al Diamonds, ca act de deschidere, în 2013.

După o perioadă în care au fost doar prieteni, au început să se întâlnească în 2020, deși Rihanna și A$AP Rocky nu au declarat oficial.În cele din urmă, în 2021, rapperul și-a arătat seriozitatea într-un interviu acordat GQ, numind-o „dragostea vieții mele”.

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în 2022, dar nu au dezvăluit numele copilului până în prezent. Duminică, pe 13 februarie 2023, Rihanna a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară, în cadrul spectacolului susținut la Super Bowl 2023.

Surse: cnn.com, people.com, eu.usatoday.com