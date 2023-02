SUPER-EXCLUSIVITATE! Jador a fost atacat în timpul galei RXF! Artistul a chemat poliția la fața locului: "Vreau să fiu protejat"

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri. Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși maneliști din

industrie.

Albu Philip a sărit la gâtul lui Jador

Ieri, 21 februarie, a avut loc meciul de MMA, în care mai multe vedete s-au provocat și s-au întâlnit în ring, pentru a se lupta. Alături de ei, pentru a-i susține sau pur și simplu ca spectatori, au fost mai multe vedete din showbiz-ul românesc. Spectacolul oferit de luptătorii din cadrul Galei RXF a fost unul cu adevărat special. Marii câștigători, care s-au bucurat de victorie și de premii în bani, plus excursii în Dubai.

Jador a fost și el prezent în sală, pentru a-i fi alături bunului său prieten Bogdan Mocanu. Deși au avut câteva conflicte în ultima vreme, sentimentele puternice care îi leagă au fost pe primul loc, iar artistul i-a fost alături camaradului său trup și suflet. Din păcate, la un moment dat, a avut loc un eveniment neașteptat al cărui protagonist a fost Jador.

Conform declarațiilor artistului, se pare că Philip Albu a sărit la gâtul lui, să îl bată. Zeci de bodyguarzi s-au băgat între ei să îi despartă și să liniștească apele. Tensiunea a fost la cote maxime, iar după ce au fost despărțiți, conflictul a fost departe de a se încheia.

Citeste si: Bia Khalifa este de domeniul trecutului pentru Fulgy. Fiul Clejanilor a înlocuit-o deja pe blondină| Video- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Bogdan Mocanu a ieșit învingător în cușca RXF! Artistul s-a luptat cu Vicenzo Final Boss

Jador a chemat poliția la Gala RXF

În urma încăierării, Jador a chemat poliția la fața locului și a început să dea declarații. Jurnaliștii WOWbiz au fost pe fază și au surprins întregul moment. Artistul a declarat polițiștilor că i-a chemat pentru a-l proteja de Albu Philip, care a sărit să îl bată, în timpul uneia dintre pauze de la Gala RXF.

"Am venit să mă uit la gala asta și băiatului ăla îi place publicitatea și vrea și el atenție. O astfel de chestie...Totul s-a filmat. Păi tu mi-ai dat invitație să mă chemi la gală să ne batem pe aici? Ce fel de gală e asta? Păi nu spun eu pe internet? Mâncați-aș...Despre Albu Philip este vorba. E vorba că omul face parte din clanuri, din chestii dinastea. De asta vă zic, eu sunt un om normal și vreau să fiu protejat, de asta am sunat la dumneavoastră, că dacă eram vreun șmecher sunam vreo 2-3 prieteni și îl omoram cu bătaia. Sau mai bine, plăteam 10-15 oameni, că pot. De aceea am sunat eu la Poliție.", a declarat Jador polițiștilor veniți la fața locului.

Citeste si: „Nu mi-a mai răspuns la telefon.” Georgiana Lobonț a rupt orice legătură cu finii săi, Armin Nicoară și Claudia Puican!- kfetele.ro

Citeste si: Florin Salam a fost ridicat de procurorii DIICOT. Cântărețul este audiat într-un dosar de cămătărie şi proxenetism- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

După ce a discutat cu oamenii legii, Jador s-a urcat în bolidul său și i-a urmat pe polițiști până la secție, pentru a depune plângere împotriva lui Albu Philip. A fost escortat de mașini de poliție atât în fața, cât și în spatele său.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!