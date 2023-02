In articol:

Super Luna de zăpadă are loc pe 5 februarie 2023 și se numără printre cele mai speciale evenimente astronomice ale anului, ce poate fi văzut și în România.

Ce este Luna de zăpadă și când o putem vedea

Iată la ce oră poți vedea Luna de zăpadă!

Luna plină de zăpadă sau Super Luna de zăpadă, așa cum mai este cunoscută, are loc astăzi, pe 5 februarie 2023, la ora 8:28 P.M. Luna plină a fost denumită Luna de zăpadă, deoarece are loc în perioada din an când pământul este acoperit de zăpadă. Fenomenul astrologic a fost numit de triburile din America de Nord și „Luna Foamei”, deoarece avea loc în perioada în care hrana era greu de găsit.

Din punct de vedere științific, Super Luna are loc atunci când Luna este simultan plină și aflată la perigeu, în punctul din orbită aflat la cea mai mică distanță față de Pământ.

În momentul în care are loc fenomenul, Luna apare mult mai mare și luminoasă pe cer.

Super Luna de zăpadă! Fenomenul unic din această seară este vizibil și din România [Sursa foto: PixaBay]

Ce ne aduce Super Luna de zăpadă din punct de vedere astrologic

Potrivit astrologilor, Super Luna de zăpadă este un eveniment cu adevărat special.

Pe 5 februarie 2023, avem Luna Plină în Leu, eveniment ce va aduce multe surprize nativilor din zodiac. Persoanele care trebuie să aibă grijă la alegerile pe care le fac sunt cele care au astrogramele marcate de Taur, leu, Scorpion și Vărsător.

”Pe 5 februarie avem Lună Plină în Leu. Un eveniment special. Soarele și Luna vor fi în careu cu Uranus, aspect ce poate crea evenimente neașteptate și bizare, mai ales pentru cei care au în astrogramele natale marcaj de Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător. Și cum îl avem și pe Saturn implicat, este posibil să avem genul acela de situații în care o parte din noi să zică hai și cealaltă parte să zică stai. Și să nu uităm că în același semn se află de câteva zile și Lilith. Arhetipul Leului vorbește despre o rană narcisică. Mulți se vor trezi în situații în care nu se vor mai regăsi. Mai ales din punct de vedere relațional.”, spune astrologul Daniela Simulescu, potrivit dcnews.ro.

