Cu toate acestea, în studioul WOWbiz.ro, Pepe a decis să rupă tăcerea cu privire la momentele în care a cunoscut-o pe Raluca și cum au ajuns, de fapt, să formeze un cuplu.

Anul 2011 a fost unul extrem de interesant pentru Pepe. Ieșit dintr-un divorț dificil, Pepe se distra de minune, petrecea și părea să nu aibă nicio grijă. Doar că, bruisc, căile vieții l-au adus pe Pepe față în față cu Raluca. ”Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun, se întâmpla în restaurantul în care îl conducea tatăl meu în momentul ăla, iar eu și cântam în seara aceea. Fiind concert Pepe, Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată. Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu și glumeam cu un prieten că ”Ce mișto e Scufița Roșie”. (…) Eu eram la masă cu mai multe fete, era o perioadă în viața mea în care eram liber total de contract și mă bucuram de viața aceea și de libertatea aia… Care, pe de-o parte îmi plăcea, pe de alta mă ducea cam mult spre ispite… Eu voiam să mă așez, dar nu voiam să recunosc lucrul acesta”, a povestit Pepe în studioul WOWbiz.ro.

Doar că, deși pusese ochii pe ”Scufița Roșie”, Raluca dispăruse de la concertul lui Pepe spre surpriza artistului care, timp de o oră se privise ochi în ochi cu frumoasa brunetă șui părea decis să ”atace”. ”Undeva pe la ora 2.00-2.30, când eu eram aproape de a termina concertul… am crezut că s-a dus la toaletă. Dar ea a plecat… Mi s-a părut așa… Ce facem aici, mă întrebam? (…) Dar, cum am terminat de cântat, am făcut să ajung la masa respectivă, acolo unde a stat ea și am pus întrebări. Țin minte că mi s-a răspuns din partea lor, un băiat și o fată, și amândoi mi-au spus, fără să se vorbească între ei că… nu e cazul, că e fată cuminte, nu e de tine… A plecat acasă că trebuie să intre în casă la 2.30, că nu o lasă taică-su…”, mai povestește, în exclusivitate, Pepe.

Normal, cum este și ambițios din fire, Pepe nu s-a lăsat până nu a ajuns să vorbească cu bruneta îmbrăcată în roșu pe care pusese ochii, mai ales că aflase că e ”fată cuminte”. ”Am făcut rost de numărul ei de telefon și am sunat-o a doua zi… Mi s-a părut interesant că atunci când am sunat-o mi-a recunoscut vocea… Mi-a spus ”Alo, da, Pepe! Mă așteptam să mă suni că am văzut că te uitai la mine”. M-am întâlnit cu ea la o cafea și nu am crezut nicio secundă că voi forma un cuplu cu ea. Pentru că era prea cuminte, prea serioasă… Îmi ziceam să nu mă complic aiurea, stau să îmi pun oamenii în cap aiurea, iau eu o fată care, sâmbăta, la ora 2.30 pleacă acasă… doar că a ieșit cu niște prietene are voie afară, în rest trebuie să fie acasă la ora 10…”, mai spune Pepe, sincer.

Pepe și Raluca, complot pentru prima vacanță împreună

Doar că, deși nu credea într-o relație cu Rasluca, ceva, ceva l-a atras la ea. ”Dar am ținut legătura… Și am plecat pe 3 august în vacanță împreună, pentru că am tot vorbit, am tot insistat. Am plecat în Spania…”, povestește el. Doar că, pentru a ajunge cu Raluca în Spania, a fost nevoie să inducă în eroare familia ei (lucru de care s-a ocupat Raluca), dar și presa, iar pentru asta a avut un ajutor nesperat.

Acum, când își amintește de ce au pus la cale Pepe și Raluca pentru a merge în vacanță împreună, râde cu poftă, la fel ca un băiețel năzdrăvan când face câte o boacănă de care nu află nimeni. ”Întâmplarea a făcut că tot în perioada aia, am cântat la petrecerea lui Beatrice Tican (fotomodel cunoscut la acea vreme, n. red.)… Nu am avut nicio treabă cu ea. Am ținut legătura și cu ea și ne-am întâlnit la mare, dar nu am format un cuplu cu ea… Cert este că fusese discuția că, dacă ar fi să plec într-o vacanță, să meargă cu mine… La un moment dat am hotărât să plec cu Raluca, am plecat cu Raluca. Raluca spusese familiei ei că pleacă cu cineva din școală, într-o vacanță, o mică minciunică ca să o lase să plece cu mine în vacanța respectivă. Mi se pare că a spus că pleacă în Grecia, cu fetele de la școală…. Eu i-am promis că dacă mergem în vacanță nu o ating… Mergeam să mă văd cu niște prieteni, toți cupluri și îmi era aiurea să merg singur… Am zis că vreau să merg cu cineva cu care să îmi facă plecere. (…) Iar atunci, Beatrice a avut o propunere, în timp ce eram în Spania, să facă un material pentru un ziar. Și m-a întrebat dacă poate să facă poze în aeroport și să spună că a plecat cu mine… Iar eu am zis că da, am zis mulțumesc…”, ne-a mai dezvăluit, râzând cu poftă, Pepe.

Pepe despre Raluca: ”Am constatat că e altfel decât restul”

Doar că vacanța pe care a petrecut-o în Spania alături de Raluca l-a făcut să își dea seama că bruneta este femeia pe care și-o dorește cu adevărat. ”Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…)

Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că iorice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. (…) I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, ne-a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Pepe, parcă mai îndrăgostit ca niciodată de Raluca.