Superliga! CFR Cluj - FCU Craiova 1948 ! Dan Petrescu s-a supărat înainte de meci! ”Eu nu am mai văzut așa ceva!” Echipele probabile

După ce, în urmă cu doar câteva ore, CFR Cluj și-a aflat adversara din Conference League, nimeni alta decât Lazio Roma, echipa antrenată de Dan Petrescu urmează să joace în ultimul meci al etapei a 17-a din Superligă cu FCU Craiova 1948.

Superliga! CFR Cluj are nevoie de cele trei puncte pentru a depăși Craiova lui Rădoi în clasament

De la ora 21.00., în direct la DigiSport1, campioana României va încerca să își ia revanșa în fața echipei patronate de Adrian Mititelu, după ce, în tur, în urma unei prestații senzaționale, a învins cu scorul de 3-1, prin golurile lui Van Durmen și Compagno, italianul care, acum, este principal marcator al lui FCSB. Pentru clujeni, a marcat atunci Deac, cel care, în seara aceasta, speră să puncteze din nou, pentru a răzbuna penalty-urile ratate în Europa, cu Balkani.

Înainte de partida din această seară, CFR Cluj ocupă locul 4, cu 28 de puncte, iar o victorie ar urca echipa din Gruia peste CSU Craiova, care are 30 de puncte, dar și două meciuri în plus! În ceea ce o privește pe FCU Craiova, din nefericire pentru fanii olteni, formația antrenată de Răducan se află în subsolul clasamentului, pe locul 14, cu doar 16 puncte, astfel că nu se pune decât problema de a lua cele trei puncte, necesare ca aerul pentru a se salva din zona fierbinte.

Superliga! CFR Cluj- FCU Craiova 1948! Clujenii au moralul bun după calificarea în primăvara Conference League

CFR Cluj vine după victoria din grupele Conference League, 1-0, cu Ballkani, are un moral bun, deși, în campionat, în etapa trecută, a fost învinsă cu 2-1, în Giulești, de Rapid. Nu același lucru se poate spune despre FCU Craiova 1948, care are un antrenor interimar, după demiterea lui Marius Croitoru, dar rezultatele bune tot nu au venit. Oltenii au pierdut cu Farul Constanța, chiar pe teren propriu, cu 2-1, runda precendentă, și au deja șase etape consecutive fără a bifa vreo victorie în toate competițiile. Totuși, formația lui Mititelu visează frumos în meciul cu formația din Gruia! Din ultimele declarații venite din Bănie, juveții speră să repete prestația excelentă din tur, atunci când au făcut cea mai bună partidă din acest an.

Superliga! CFR Cluj- FCU Craiova 1948! Dan Petrescu, declarații disperate! ”Camora nu a revenit la antrenament, vine doar ca spectator. Până la pauza Mondialului trebuie să ne descurcăm fără el”

Înainte de CFR Cluj- FCU Craiova, din Superliga,Dan Petrescu (54 de ani) s-a declarat supărat de accidentările repetate din lotul său, atacanții Sergiu Buș (30 de ani) și Daniel Bîrligea (22 de ani) fiind indisponibili, iar Camora, operat de apendicită, va lipsi până după Campionatul Mondial.

”Camora nu a revenit la antrenament, vine doar ca spectator. Până la pauza Mondialului trebuie să ne descurcăm fără el. La meciul din campionat îl avem doar pe el pus pe listă, dintre fundașii stânga. Doar Braun și Manea sunt fundași laterali, e puțin în filosofia mea.

În continuare sunt aceleași probleme, Buș, care tot anul a fost accidentat, 150 de accidentări. Eu n-am mai văzut așa ceva. Bîrligea care mereu e accidentat și el, din păcate. Avem soluții puține pentru regula U21, această regulă ne-a cam încurcat. Petrila doar un gol, restul nimic. Mi se pare prea puțin”, a declarat Dan Petrescu într-o conferință de presă.

Superliga! Echipele probabile CFR Cluj- FCU Craiova 1948! Ce arbitrii vor conduce partida

CFR CLUJ: 1. Scuffet- 4. Cr. Manea, 33. Kolinger, 3. A. Burcă, 47. Braun- 73. Muhar, 21. Boateng, 8. Roger- 10. C. Deac, 9. Malele, 11. Petrila REZERVE: 3 4. Bălgrădean, 2. Brucici, 6. Billong, 15. Yeboah, 20. Mistrati, 23. Gal, 28. Hoban, 32. Janga, 37. Bordeianu, 40. Cvek, 44. Yuri ABSENȚI: Camora, Debeljuh (accidentați) ANTRENOR: Dan Petrescu

FCU CRAIOVA: 31. R. Popa- 2. R. Negru, 35. A. Duarte, 3. Paramatti, 5. Huyghebaert- 77. Asamoah, 6. Vl. Achim- 24. Baeten, 10. Bauza, 17. G. Ganea- 7. G. Iancu REZERVE: 50. I. Gurău, 8. Dr. Albu, 11. A. Chițu, 27. R. Grigore, 28. Bahassa, 30. Van Durmen, 51. Sidibe, 88. Marquet, 99. Blănuță ABSENȚI: K. Papadopoulos (accidentat) ANTRENOR: Dan Vasilică

Stadion: ”Dr. Constantin Rădulescu” Arbitru: Florin Andrei/ Asistenți: Mircea Orbuleț, Radu Ghinguleac Arbitrii VAR: Iulian Dima, Ciprian Danșa

