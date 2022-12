SuperLiga: FCSB - Mioveni. Absenţă importantă pentru roş-albaştri. Cum ar putea arăta echipa lui Leo Strizu

In articol:

FCSB o poate egala pe Universitatea Craiova, dacă o învinge astăzi pe CS Mioveni. Roş-albaştrii nu îl vor avea la dispoziţie însă pe golgheterul echipei şi al campionatului, Andrea Compagno.

FCSB o înfruntă pe Mioveni fără Compagno. Echipele probabile

Andrea Compagno este de departe cel mai bun transfer reuşit de FCSB în perioada de mercato din vară. De când a ajuns la clubul patronat de Gigi Becali, italianul a înscris de nouă ori. Punctase şi pentru FC U Craiova în acest sezon din Superliga, în total având în cont 13 goluri în acest campionat, conducând detaşat în clasamentul golgheterilor. Roş-albaştrii nu se vor putea baza pe el însă în meciul de pe teren propriu, cu CS Mioveni. Italianul este suspendat.

Echipele probabile:

FCSB: 32. Târnovanu- 2. V. Creţu, 5. Dawa, 16. Tamm, 33. Radunovic- 27. Olaru, 8. Șut, 26. Oaidă- 98. Cordea, 19. Omrani, 10. Oct. Popescu

Antrenor: Leo Strizu

CS Mioveni: 22. I. Popescu- 25. I. Balaur, 21. Al. Iacob, 27. Garutti- 26. Oancea, 24. V. Pop, 23. Panait, 6. Burnea- 31.

Carnat, 9. Krasniqi, 16. Rădescu

Antrenor: Marius Stoica

ARBITRU: Florin Andrei// A1: Vladimir Urzică; A2: Alexandru Vodă// ARBITRU VAR: Bogdan Dumitrache// ARBITRU AVAR: Marius Marchidanu

FCSB se poate apropia de podium

FCSB a strâns deja trei victorii consecutive în campionat. Având în vedere că rivalele Universitatea Craiova şi Rapid nu au mai câştigat de trei etape, roş-albaştrii au o şansă foarte bună de a se apropia de locurile fruntaşe. În acest moment, echipa lui Gigi Becali ocupă locul 5, la trei puncte în spatele Craiovei lui Rădoi şi la cinci în spatele giuleştenilor. FCSB are însă cu două meciuri mai puţin disputate faţă de Rapid şi Universitatea. Dacă le va câştiga, roş-albaştrii vor urca pe poodium pentru prima dată în acest sezon.

"Ne așteaptă un meci greu, pentru că echipa deja are un parcurs foarte bun, sunt 3 rezultate pozitive. Din ce am constatat la antrenamente, echipa are o dispoziție foarte bună. Chiar vor să trateze meciul cu foarte mare atenție. Ar fi păcat să se întâmple ceva ce nu ne dorim. Întâlnim o echipă bine organizată. Din punctul meu de vedere, sau din punctul de vedere al antrenorilor, Mioveni practică un sistem greu de pătruns pe faza defensivă.

Joacă cu 3 fundași centrali, cu 5 în total și urmăresc foarte mult contraatacul, ce am văzut și la meciul cu Viitorul (n.r. Farul). Au un jucător interesant, Carnat. Noi o să avem același joc de atac. Echipa, la ultimul meci din deplasare, pe faza ofensivă a stat foarte bine, am avut 3 goluri. De menționat că golurile au fost marcate de toate cele 3 compartimente: apărare, mijloc și atac", a declarat Leo Strizu la conferinţa de presă.

Dacă FCSB trage la podium, Mioveni este o candidată la retrogradare. Echipa lui Marius Stoica este ultima în clasament, cu doar opt puncte. Totuşi, în tur a obţinut o remiză din meciul cu FCSB. Meciul s-a încheiat 1-1.