SuperLiga: Rapid vs. Farul Constanța - LIVE 21 octombrie 2022. Mesajul lui Mutu pentru Gică Hagi

In articol:

SuperLiga: Rapid vs. Farul Constanța- LIVE 21 octombrie 2022. Cel mai tare meci al etapei a 15-a din SuperLiga se joacă în Giuleşti, unde se înfruntă primele două clasate, Rapid şi Farul Constanţa.

Mutu, mesaj războinic înainte de Rapid- Farul Constanța

Antrenorul giuleştenilor, Adrian Mutu, vrea să micşoreze diferenţa de puncte dintre Farul şi echipa sa.

Farul Constanţa este echipa momentului în SuperLiga. Trupa lui Hagi nu a pierdut decât un meci în primele 14 etape din acest sezon şi se află într-o formă fantastică, venind în Giuleşti după cinci victorii consecutive în campionat. Constănţenii sunt pe primul loc în SuperLiga, urmaţi chiar de adversarii lor de vineri. Rapid se află la cinci puncte în spate, iar Adrian Mutu speră ca diferenţa să se micşoreze după duelul din Giuleşti.

"Acest meci cu Farul este unul extrem de important, pentru că vrem să vedem unde suntem, vrem să rămânem acolo sus şi să micşorăm distanţa dintre noi şi ei, care este acum de cinci puncte. Ei sunt campionii de toamnă", a declarat Adrian Mutu.

Deşi CFR Cluj, FCSB şi Universitatea Craiova îşi anunţaseră candidatura la titlul de campioană înainte de startul sezonului, în acest moment doar clujenii sunt pe podium. Mutu se bucură de moment şi speră ca Rapid să rămână între primele trei clasate până la finalul sezonului.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Vouchere sociale 2022. Când se virează a treia tranşă de 250 lei pentru alimente şi mese calde- bzi.ro

Citeste si: Cupa României: Universitatea Cluj vs. CFR Cluj- LIVE 20 octombrie 2022

"E un derby al prezentului, chiar dacă rivalitatea dintre Rapid şi Farul nu se compară cu rivalitatea dintre alte echipe. În momentul ăsta suntem echipele de pe primele două locuri, chiar dacă CFR are două jocuri mai puţin şi e greu să crezi că nu va aduna puncte.", a mai spus Mutu.

Mutu şi Hagi, adversari pentru a doua oară în carieră

Confruntarea dintre Rapid şi Farul le va trezi cu siguranţă multe amintiri plăcute nostalgicilor suporteri ai echipei naţionale. Cei doi foşti mari fotbalişti de pe cele două bănci tehnice împart fotoliul de lider în clasamentul all-time al golgheterilor echipei reprezentative, fiecare dintre ei reuşind să marcheze sub tricolor câte 35 de goluri.

Cei doi vor fi adversari acum, pentru a doua oară în carieră. Mutu şi Hagi s-au înfruntat şi în sezonul trecut, când "Briliantul" o antrena pe FC U Craiova. Oltenii au remizat cu Farul, scor 1-1, dar Mutu nu se mai mulţumeşte cu un egal.

Răzvan Lucescu, în mijlocul unui scandal în Grecia! „Să vă fie rușine!”

"Hagi face o treabă foarte bună de mulţi ani la Farul, a câştigat şi trofee, a format o grămadă de jucători, deci este un antrenor foarte bun. Dar cred că are un avantaj faţă de noi, ceilalţi, are un confort, pentru că este şi antrenor şi patron şi nu are presiune.

Aşa că presiune am doar eu şi voi încerca să îi fac faţă. Asta nu ne va împiedica să încercăm să câştigăm acest meci. Vom fi foarte motivaţi, le transmitem şi un mesaj: să vedem care pe care. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine, vrem să dovedim că suntem şi noi capabili să facem lucruri bune.", a încheiat Adrian Mutu.