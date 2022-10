SuperLiga: Sepsi - FCSB. Sfântu Gheorghe, teren blestemat pentru echipa lui Gigi Becali

In articol:

FCSB are o deplasare extrem de complicată în această etapă, în care va juca la Sfântu Gheorghe, contra lui Sepsi.

SuperLiga: Sepsi- FCSB. Roş-albaştrii, complex la Sfântu Gheorghe

Partida se dispută luni, de la ora 21:00. În cazul unei victorii, echipa patronată de Gigi Becali va urca pe loc de play-off.

FCSB se află acum într-o formă bună, având trei victorii la rând în SuperLiga, însă situaţia din clasament încă nu este extraordinară. Echipa antrenată de Nicolae Dică ocupă abia poziţia a opta şi mai are de recuperat două puncte pentru a ajunge pe loc de play-off. Ultima poziţie din play-off este acum ocupată chiar de Sepsi, care vine după două înfrângeri consecutive, în deplasare cu CFR Cluj şi acasă cu Farul Constanţa.

"Dacă o batem pe Sepsi nu mai avem nicio problemă, urcăm pe loc de play-off și mai avem și două restanțe. Să zicem că Sepsi rămâne în play-off, dar o putem scoate de acolo pe Hermannstadt. Dacă nu o poți depăși pe Hermannstadt, lasă-te de fotbal sau du-te în Divizia B!", a declarat Gigi Becali la Pro Arena.

FCSB va avea o misiune extrem de dificilă la Sfântu Gheorghe, unde se câştigă extrem de greu. Sepsi este neînvinsă acasă în faţa roş-albaştrilor în ultimele patru meciuri de campionat. Din 2019 nu s-au mai impus roş-albaştrii la Sfântu Gheorghe. Totuşi, formaţia pregătită de Cristiano Bergodi a suferit destul de mult în acest sezon în partidele de pe propriul teren. Sepsi a suferit deja trei înfrângeri acasă în acest sezon, în şase partide.

Probleme mari de lot pentru Dică pentru meciul cu Sepsi

FCSB a pierdut trei jucători la meciul din Cupa României de joi, cu UTA. Octavian Popescu, Risto Radunovic şi Rachid Bouhenna au fost eliminaţi şi vor rata astfel confruntarea cu Sepsi. Dică nu se va putea baza nici pe Iulian Cristea, Ovidiu Popescu şi Panţîru, care sunt în continuare accidentaţi.

Echipele probabile:

Sepsi: Niczuly- Dimitrov, Ciobotariu, Ninaj, Dumitrescu- Păun, Aganovic- Bărbuţ, Matei, Ştefănescu- Rondon

Antrenor: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu- Creţu, Dawa, Tamm, Pantea- Olaru, Edjouma, Şut- Cordea, Compagno, Coman

Antrenor: Nicolae Dică

Dică a vrut să plece de la FCSB după victoria cu UTA

Umilinţele cu Silkeborg, în care FCSB a fost învinsă de două ori cu 5-0, au cântărit foarte mult pentru Nicolae Dică. Antrenorul lui FCSB a vrut să îşi dea demisia după succesul din campionat cu UTA, dar a fost întors din drum de către Gigi Becali şi Mihai Stoica.

"După jocurile cu Silkeborg am fost dezamăgit, supărat pentru că am pierdut așa cum am pierdut ambele meciuri. Voiam să câștig primul meci din campionat și apoi să demisionez, să las echipa ca s-o ia altcineva care să facă mai mult decât am făcut eu. Le-am transmis asta patronului și lui MM în urma victoriei din meciul cu UTA. Domnul Becali m-a convins să continui.

<<Băi tată, tu ai făcut echipa, tu ai făcut antrenamentele, de ce să pleci? Avem încredere în tine, putem să facem lucruri bune în continuare>>. Eu voiam să renunț la post pentru că multă lume mi-a cerut, în declarații, să demisionez. Când am eliminat-o pe Viking și ne-am calificat în grupele Conference League eram bun, acum nu mai sunt bun", a declarat Nicolae Dică la conferinţa de presă.