Superstiția de care Mălina Avasiloaie nu a vrut deloc să țină cont la propria nuntă! Ce a făcut, deși se spune că îi poate aduce ghinion

Mălina Avasiloaie s-a căsătorit în acest weekend cu medicul stomatolog Alin Gabor. Au avut un eveniment spectaculos, cu peste 600 de invitați și cu muzică de toate genurile. Artista a încălcat o superstiție la cel mai important eveniment din viața ei, care se spune că ar aduce ghinion în căsnicie, și anume să nu cânți la propria nuntă.

Superstiția de care Mălina Avasiloaie nu a vrut să țină cont la propria nuntă

Mălina Avasiloaie și soțul ei s-au căsătorit religios în acest weekend și au avut parte de o petrecere de neuitat. Se pare că artista a încălcat o superstiție despre care se spune că ar aduce ghinion în căsnicie, mai exact aceea de a cânta la propria nuntă. Mălina nu a ținut cont de acest aspect și a făcut un mare show pe scenă. Artista a ținut neapărat să îi cânte soțului ei și să îl surprindă cu melodia Laurei Stoica, „Mai frumoasă”. Chiar și momentul dansului mirilor a fost unul foarte personal, pentru că piesa pe care au dansat cei doi miri a fost compusă chiar de blondină.

Mălina Avasiloaie și Alina Gabor [Sursa foto: Instagram]

Soțul Mălinei a fost copleșit de emoții

Cei doi soți s-au cunoscut întâmplător la mare și au știut din primul moment că vor rămâne împreună.

Alina Gabor a declarat la un moment dat că îi pare rău că nu și-a cunoscut soția mai devreme, pentru că aceasta este copia lui fidelă. Mălina a fost condusă la altar de tatăl ei și a fost așteptată de viitorul ei soț. Momentul a fost de-a dreptul emoționant, căci Alin nu și-a mai putut lua ochii de la Mălina, când a văzut-o în rochie de mireasă.

“A fost evenimentul vieții noastre, asta e clar, și ne bucurăm că a ieșit o petrecere pe cinste. A fost o nuntă spectaculoasă, de la cel mai mic detaliu până la invitați, muzică, servire mâncare. Mă bucur mult că oamenii s-au distrat, asta s-a observant în energia de pe rignul de dans care nu a fost o clipă gol. Am împăcat toate genurile muzicale. Emoțiile au fost pe măsură pentru că am reușit să facem first look-ul la cununia religioasă. Astfel, impactul vizual a fost mult mai puternic atunci când Alin m-a văzut prima dată în rochia de mireasă”, a spus Mălina Avasiloaie, în exclusivitate pentru FANATIK.