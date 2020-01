Superstiții de Bobotează. Românii respectă mai multe obiceiuri și au superstiții în ziua de Bobotează, una dintre cele mai importante sărbători atât pentru ortodocși, cât și pentru catolici.

Boboteaza sau Botezul Domnului se sărbătorește în fiecare an pe 6 ianuarie și, împreună cu ziua de 7 ianuarie, când se prăznuiește ziua Sfântului Ioan Botezătorul, marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă. În Ajunul Bobotezei, credincioșii țin post. Recomandarea preoților este să se țină post negru, luându-se dimineața Agheasmă Mare, păstrată de credincioși din anii trecuți.

„Înainte de Bobotează, avem o zi în care se ajunează, oamenii pregătindu-se astfel pentru marea sărbătoare din data de 6 ianuarie. Ajunul Botezului este o zi de pregătire duhovnicească prin post aspru pentru a preîntâmpina această mare sărbătoare a Botezului Domnului“, declară preotul Eugen Ramon Ilie, protoiereul Călărașului.

Superstiții de Bobotează. Ce obiceiuri și superstiții au românii în ziua de Bobotează, pe 6 ianuarie

Care sunt superstițiile românilor în ziua de Bobotează?

„Boboteaza este ultima zi a ciclului sărbătorilor de Anul Nou, marcată în calendarul creştin de celebrarea Botezului Domnului. Este dedicată purificării mediului înconjurător, în special a apelor, de forţele malefice. Sărbătoarea cuprinde motive specifice tuturor zilelor de reînnoire a anului: local se colindă, se fac şi se prind farmecele şi descântecele, se află ursitul, se soroceşte vremea şi belşugul holdelor în noul an, se deschide cerul şi vorbesc animalele“, au declarat etnologii de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița.

Dacă în dimineața de Ajunul Bobotezei pomii sunt acoperiți cu chiciură, se spune că anul va fi unul roditor. Noaptea, fetele de măritat care vor să-și viseze ursitul își pun busuioc sub pernă. Băiatul care le apare în vis este cel cu care se vor mărita. Dacă o fată de măritat alunecă și cade pe gheață în ziua de Bobotează se va căsători in cursul acelui an.

Pentru că apele sunt sfințite în această perioadă, nu se spală rufe în Ajunul Bobotezei, de Bobotează, în ziua prăznuirii Sfântului Ioan Botezătorul și încă opt zile după aceea.

O altă credință populară des întâlnită este aceea că în noaptea de dinainte de Bobotează animalele din grajduri încep să vorbească și povestesc unde sunt ascunse comorile.