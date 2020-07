In articol:

Sezonul trei Puterea Dragostei a debutat luni, 27 iulie, în forță. Două dintre concurentele care s-au dus în Turcia pentru a-și căuta jumătatea sunt chiar surori: Alexandra și Adriana.

Cele două fete sunt de nedespărțit, sprijinindu-se una pe celalată la nevoie. Alexandra și Adriana au trezit suspiciuni în rândul fanilor Puterea Dragostei și au fost întrebate dacă au făcut videochat. Cele două fete au spus adevărul, argumentând clar și la obiect.

Surorile Alexandra și Adriana de la Puterea Dragostei s-au dezbrăcat în fața camerelor? Cum au recunsocut asta

Alexanadra și Adriana au fost nevoite să răspundă întrebării inconfortabile în cadrul unui vlog.

„Astăzi am primit o provocare de la o fană sau un abonat, să jucăm `Am/N-am`. Sora mea care este în spatele camerei ne va pune întrebările și noi vom răspunde”, au spus cele două fete.

Alexandra și Adriana au primit mai întâi niște întrebări mai ușoare, de pildă, dacă și-au făcut nevoile în piscină sau dacă au făcut amor în mașină:

„Am făcut cu fostul meu soț de mai multe ori. Asta este, plăcerea înainte de toate”, a răspuns Alexandra, în timp ce Adriana a spus că nu a încercat această fantezie.

În ceea ce privește videochat-ul, cele două au răspuns: „Am făcut două zile, trei zile? Două zile am încercat, dar nu mi-a plăcut și am zis să renunțăm pentru că nu e de noi. Nu ne-a plăcut și am renunțam. Și aici am răspuns la întrearea multora dintre voi. Mulți m-au întrebat dacă fac videochat sau dacă fac. Deci am făcut, am încercat, nu era de mine și am reunțat”, au spus cele două fete.

La întrebarea „Am/N-am trimis vreodată poze nud”, cele două surori au răspuns vehement că da.

De asemenea, cele două au recunoscut că au privit filme pentru adulți alături de parteneri. Alexandra a recunoscut că a privit mai mult pentru fostul ei soț.