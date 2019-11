Andra Volos a fost una dintre cele mai frumoase concurente din casa Puterea Dragostei. Superba femeie, în vârstă de doar 21 de ani, a venit în show cu gânduri serioase de a-și caută jumătatea și, până la urmă, avea să o găsească, fiindcă, de-a lungul a două luni cât a stat competiția amoroasă, l-a cucerit iremediabil pe craiul Bogdan Mocanu.

Andra și Bogdan Mocanu, iubire perfectă la Puterea dragostei

Într-un live, Andra a mărturisit că ea și Bogdan au o relație frumoasă și, în acest moment, nimeni nu poate să îi despartă. ”Este viața mea! Ne potrivim perfect”, a spus despre Mocanu de la Puterea Dragostei. Mai mult, superba femeie a dezvăluit că ea și Bogdan au de-acum și o melodie a lor.

De altfel, fanii celor doi concurenți nu mai au nicio îndoială că Andra și Bogdan Mocanu sunt un cuplu și pândesc orice declarație de dragoste pe care cei doi o ”mai scapă” pe paginile de socializare și sunt fericiți când îi văd sărutându-se, alintându-se sau spunându-și... ”iubirea mea”, ”iubi”.

Pe de altă parte, dincolo de partea idilică a emisiunii, au existat multe voci care au acuzat-o pe tânără că ar avea un trecut misterios, în care ar fi fost văzută în compania unor bărbați cu bani! ”Este doar răutate și atât, lipsește dovada și conținutul pentru astfel de vorbe”, avea să declare iubita lui Bogdan Mocanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Mai mult, în premieră pentru WOWbiz.ro, Andra de la Puterea dragostei a vorbit despre viața ei în Italia. ”Eu sunt din Sighetul Marmației, însă de mult timp, locuiesc în Italia. Părinții mei au divorțat când eu eram mică și, de la zece ani, am plecat cu mama la Genova. Acolo, am învățat, acolo m-am format ca om. Mama este cea care mă ajută, mă susține financiar și nu aș avea niciodată nevoie de banii altcuiva. În plus, am și eu job-uri în lumea fashionului, în concluzie, mă pot întreține singură. Restul sunt doar cuvinte fără rost, spuse, probabil, din invidie, fiindcă, altfel, nu văd motivul”, a dezvăluit Andra pentru WOWbiz.ro