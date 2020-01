Andreea Pirui a spus totul despre Bianca de la Puterea dragostei! Ce relația au cu adevărat cele două concurente după ce și l-au disputat pe Livian.

La Puterea dragostei, Andreea Pirui este una dintre cele mai sexy concurente. Frumoasa blondină are 30 de ani, de profesie asistent medical, a pus inima pe jar multor bărbați care s-au perindat prin emisiune, însă, cea mai importantă legătură de până acum, a fost cea cu Livina, chiart din debutul sezonului 2. Din păcate, nu a fost să fie o iubire, căci…o altă fată a intervenit între ei și totul s-a terminat.

Surpriză! Care este adevărata relație a Andreei Pirui cu Bianca de la Puterea dragostei, după ce și l-a disputat cu ea pe Livian! Declarații exclusive de la Istanbul!

Dacă la vremea respectivă, s-a lăsat cu scadal, ei bine, la mai bine de cinci luni de la cele întâmplate între ea și băiatul lui Nelson Mondialul, Andreea a spus clar ce a simțit pentru Livian, dar și ce este în sufletul ei acum.

”Ce a fost cu el a trecut! Livian a fost o atracție, ne-am plăcut, dar nu a fost să fie, nu a funcționat, pentru că el s-a îndrăgostit de Bianca și gata. Ei sunt și apropiați de vârstă și mă gândesc că Dumnezeu le face pe toate cu un scop, adică erau făcuți unul pentru celălalt în acest show”, a comentat blonda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Mai mult, Andreea Pirui a spus totul despre Bianca de la Puterea dragostei și felul în care a relaționat cu ea în toată această perioadă în competițua amoroasă.

”Noi ne-am certat, și a fost real. Totul este real în casă. Ne-am certat din cauza lui Livian, dar, în timp, s-a reglemenat situația, pentru că am văzut că nu mai am sentimente pentru el, că mi-a trecut. Mai mult, eu consider că dacă un bărbat nu are sentimente puternice pentru o femele, așa cum era în cazul meu și a lui Livian, înseamnă că nu a fost să fie. Dacă era îndăgostit, nu s-ar fi ajuns la despărțire. Eu și Bianca, la început, am fost rivale, dar în timp, nu...s-au dus sentimentele, de dușmănie, de orice. Mă înțeleg bine acum cu ea”, a spus Andreea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Andreea Pirui a spus totul despre Bianca de la Puterea dragostei, dar a recunoscut și ce simte pentru Marius, bărbatul cu care încearcă să formeze un cuplu solid în casă.

”E mult spus că sunt îndrăgostită de Marius. E o plăcere reciprocă. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Inițial, Marius nu era în grațiile mele, ci în ale Manuelei. Dar, când stai în casă, timpul trece, și vezi că nu mai are nici o legătură cu altă fată, e și apropiat de vârstă cu mine, atunci am zis, de ce să nu mă axez pe el, pentru că aici sunt băieți mai mici decât mine, și eu am zis că vreau unul de ani mai apropiați. E și băiat frumos, dacă nu mi-ar plăcea fizic, nu m-aș uita la el”, a declarat blonda pentru WOWbiz.ro!