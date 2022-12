Surpriză! Câți bani are cu adevărat Gică Hagi și cât a investit în Academia lui de fotbal! ”Eu nu sunt bogat”

In articol:

Gică Hagi este românul pe care îl cunoaște întreaga lume, indiferent în ce colț al ei te-ai duce. Fotbalist de geniu, jucător care și-a pus amprenta în sportul rege, el fiind de altfel considerat un rege al balonului, Hagi este și un om de afaceri destul de prosper.

Câți bani are cu adevărat Gică Hagi și în ce i-a investit

Gheorghe Hagi are o avere impresionantă, pe care a gestionat-o, cu ajutorul soției sale Marinela și a profesioniștilor în domeniu, foarte bine. Milionar în euro, „Regele” n-a uitat, așa cum era de așteptat, de sportul care l-a consacrat și a realizat un proiect de succes la Viitorul, care, acum, s-a transformat în Farul Constanța. Investiția s-a dovedit a fi una foarte bună și de viitor, întrucât, jucătorii crescuți și promovați de fostul mare fotbalist în cei doar câțiva ani de la înființare, să fie o adevărată pepinieră pentru selecționatele naționale indiferent de categoria de vârstă, dar și pentru diverse cluburi.

Gică Hagi se numără printre cei mai bogați români din sport în Top 300

Câți bani are cu adevărat Gică Hagi. În urmă cu doi ani, Revista Capital a întocmit un Top 300 al celor mai bogați afaceriști din România, iar printre ei, așa cum era de așteptat, se numără mai multe nume grele din sport. Hagi, considerat cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc din toate timpurile, a fost plasat pe poziția a 254-a, cu o avere ce se ridiva la 29 de milioane de euro, bani proveniți în

special din fotbal și imobiliare.

Gică Hagi [Sursa foto: Profimedia]

Viitorul Constanța a fost un proiect de succes pentru Gică Hagi: „90% din banii câștigați din fotbal i-am băgat în acest club”

Gică Hagi a dezvăluit că aproape toți banii câștigați pe terenul de joc i-a băgat în Academia lui. „90%din banii câștigați din fotbal i-am bagat în acest club. Pentru că fotbalul mi-a dat tot. Pentru mine, e munca nu banul. Mie îmi place să muncesc și să produc. Sunt cine sunt datorită fotbalului. Din placere s-a transformat în iubire, iar acum e pasiunea mea să ajut acești tineri să ajungă mari”, a spus fostul mare fotbalist la Telekomsport.

Gică Hagi [Sursa foto: Profimedia]

Gică Hagi vrea să câștige titlu cu Farul Constanța în 2025! ” Am un club care se dezvoltă bine, care este pe drumul cel bun”

Farul Constanța și Viitorul au fuzionat în vara anului 2021, iar Gică Hagi a preluat echipa de la malul mării și a reușit s-o ducă, în sezonul 2022/23, chiar pe prima poziție în pauza de iarnă, iar pentru următoarea perioadă, legendarul fotbalist are planuri mari. De altfel, Hagi a declarat că își dorește să câștige campionatul în 2025 și are încredere în visul său de a se materializa.

„Eu știu ce vreau. Am un club care se dezvoltă bine, care este pe drumul cel bun. Și vom ajunge să fim cei mai buni, așa cum visez și vreu. În 2025, vom fi campioni. Farul va fi un club puternic. Eu nu sunt bogat. Dacă eram bogat, aveam acum cei mai buni jucători.

Dar am Academia, care a produs an de an fotbaliști de calitate. Și va veni și ziua aceea, cum am mai spus, când primul 11 al naționalei României va fi format exclusiv din jucători de la Academie”, a comentat Gheorghe Hagi la Digisport.