In articol:

De lunea trecută, Simina de la Puterea dragostei și soțul ei, Alex Zănoagă sunt extrem de fericiți! Frumoasa brunetă a adus pe lume un băiețel de 3,820 kilograme, lunea trecută, iar, acum, se declară a fi cea mai fericită mămică din lume. ”Este un sentiment greu de descris în cuvinte. Dominic ne-a schimbat viața și ne-a adus zâmbetul în casă”, a spus bruneta într-un live făcut pe adresa ei de socializare.

Simina a explicat de ce nu vrea să arate copilul. ”Știu că sunt foarte mulți oameni buni care merită să îl vadă, să vadă și cu cine seamănă. Vă zic eu: seamănă cu Alex. Nu vreau să îl arăt până când oamenii răi nu o să înțeleagă... pe mine și pe Alex ne puteți înjura cât vreți, nu ne pasă. Nu vreau să văd poze modificate, nu vreau să văd jigniri. Am pus o poză fără fața lui și deja ați început „că e negru ca Jador, că seamănă cu Jador”, a vorbit fosta concurentă de la Puterea dragostei

Citeste si: Andreea Pirui a detonat bomba: "Turcu mi-a zis sa fac cuplu cu el"! Reactia incredibila a Roxanei

unta și botezul lui Dominic am să le fac în biserica otordoxă”

Dacă Simina nu dorește să prezinte fanilor pe Dominic, în schimb, în ciuda pandemiei de coronavirus, ea a vorbit despre nunta din august, dar și despre botezul pe care ar urma să le organizeze.

”Cred în Dumnezeu, dar nu sunt superstițioasă, nu sunt adepta talismanelor, nu mă rog la icoane sau la cruci...Merg la biserică la baptiști, așa am decis eu de ceva vreme. Sunt botezată la ordotocși, dar nu am chemare spre această religie. Cu toate acestea, nunta și botezul lui Dominic am să le fac în biserica otordoxă, fiindcă Alex dorește acest lucru și mi se pare cel mai corect”, a spus, în premieră pentru WOWbiz.ro, ca o concluzie că Simina de la Puterea dragostei a luat decizia în privința religiei copilului său.