Ella de la Puterea dragostei și Jador nu și-au mai vorbit! Ciudate sunt relațiile uneori la Puterea dragostei. Dacă până mai ieri, iubirea plutea în aer, indiferent de probleme și prejudecăți, ei bine, azi, în cazul unora dintre concurenți parcă totul s-a năruit. Este cazul legăturii amoroase dintre Ella și Jador, cea care s-a terminat brusc în urmă cu câteva luni și indiferent de încercări de o parte sau de alta, nu a mai putut fi refăcută nicicum.

Ella de la Puterea dragostei și Jador nu și-au mai vorbit? ”Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum”

Mai mult decât atât, Jador a făcut o serie de acuzații la adresa Ellei în urmă cu ceva vreme , prin aducerea în discuție a deciziei de a se despărți după perioada în care au stat împreună la București.”Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât”, i-a aruncat în față cântărețul, apoi, după ce a mai spus o serie de grozăvii despre Ella,a vrut să îi dea și lovitura de grație prin acuze în fața colegilor. ”Știți de ce am făcut treaba asta? Din frustrare că a plecat, jur. Bă, dar n-o mai vreau. O femeie care pleacă de lângă mine n-o mai vreau în viața mea niciodată”, a comentat atunci Jador.

Ella de la Puterea dragostei a fost extrem de dezamăgită de Jador! ”Mă gândesc la mine, la viața mea”

Ella de la Puterea dragostei și Jador nu și-au mai vorbit! În momentul acela, Ella a fost extrem de dezamăgită și a luat decizia că totul trebuie să se încheie acolo. Sătulă de speculații a spus, la vremea respectivă, pentru WOWbiz.ro, că trebuie să lase în urmă trecutul și să se uite doar înainte. ”Este necesar să mă gândesc la mine, la viața mea, la viitorul meu și trebuie să revin pe drumul pe care am fost, echilibrată, consecventă, luptătoare, ambițioasă, să mă respect și să mă iubesc. Vreau să-mi clădesc un viitor SIGUR, FRUMOS și LINIȘTIT! Așa că, vă rog, în principiu, pe cei care mă susțin și îmi vor binele, să nu mai fiu asociată cu Dl Jador în postări, edituri..etc, în nimic, aș aprecia mult, nu știm ce ne va aduce viitorul, dar știu că EU vreau să trec peste și să merg mai departe cu capul sus, așa cum am fost întotdeauna”, a comentat atunci Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Ella de la Puterea dragostei și Jador nu și-au mai vorbit. Ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare

Ella de la Puterea dragostei și Jador nu și-au mai vorbit de atunci, mai mult, acum, sunt în relații destul de reci. Surse din preajma lor susțin că frumoasa brunetă nu mai vrea să audă de manelist și l-a blocat pe toate căile de pe internet. În replică, nici cântărețul, aflat pe primele locuri în trending, cu fani nenumărați la activ, a evitat să o susțină în finala emisiunii printr-o mobilizare a admiratorilor. Dimpotrivă, a preferat să se întâlnească, zilele trecute, cu Bianca Comănici, și să și pozeze cu ea, așa...ca o imagine între prieteni.