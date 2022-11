Surpriză, cine este cântărețul care a interpretat ambele imnuri la amicalul Moldova- România! Părinții lui celebri au murit într-un accident de mașină extrem de controversat

In articol:

România s-a distrat cu Moldova, în amicul de duminică seara, de pe terenul Zimbru Chișinău, scor 5-0. Naționala de peste Prut s-a dovedit a fi un adversar chiar mai modest decât noi, echipă din categoria naționalei pe care ”tricolorii” o vor întâlni în martie, în primul meci din preliminariile Euro 2024 (Andorra).

România a învins Moldova cu 5-0

În fața a 7000 de suporteri, Naționala României, condusă de Edi Iordănescu, a înscris de două ori în prima repriză, prin Moruțan (min 9) și Drăguș (min 40), pentru ca în repriza a doua să mai puncteze de încă trei prin Cicâldău (min 61), Paraschiv (min 71)și Ad. Rus (min 87). Prestația tricolorilor a fost una bună, însă, este adevărat și faptul că Moldova nu este Slovenia, adversarul, care, săptămâna trecută, ne-a învins, chiar pe teren propriu.

Totuși, selecționerul României, a văzut un progres în evoluția Naționalei României, astfel că a considerat acțiunea tricolorilor una de bun augur. ”Cred că a fost o acțiune reușită din multe puncte de vedere. Strategia a fost una inspirată. Am făcut trei reprize bune din patru, am debutat nouă jucători foarte tineri. Cred că este cea mai tânără echipă din istorie a României. Echipa a avut tonus, curaj. Slovenia a arătat lucruri foarte bune și nu a fost ușor cu mulți debutanți, dar echipa a reacționat bine. Jocul de echipă a fost bun. Trebuie să facem front comun. Ce s-a întâmplat acum îi obligă foarte tare. O să continui linia pe care am început-o. Suntem foarte atenți! Vom trage mai multe concluzii în zilele următoare”, a declarat, imediat după meci, Edi Iordănescu, la Pro Arena.

Cristofor Aldea Teodorovici și Simona cântând imnul înainte de meciul Moldova-România [Sursa foto: Captură FRFtv]

Fiul soților Doina și Ion Aldea Teodorovici, moment emoționant înainte de partidă

În altă ordine de idei, organizatorii partidei Moldova-România au pregătit o surpriză pentru fanii din tribune. Ambele imnuri au fost interpretate de Cristofor Aldea-Teodorovici, moment ce a impresionat pe toată lumea prezentă în tribună. Cântărețul este nimeni altul decât fiul lui Ion Aldea Teodorovici și al Doinei Aldea Teodorovici, doi artiști extrem de îndrăgiți și în România, oameni care, prin vocile lor senzaționale, au câștigat simpatia și respectul tuturor celor i-au ascultat. Din păcate, Doina și Ion Aldea Teodorovici au încetat din viață, în urma unui accident de mașină, produs la Coșoreni. Totul se întâmpla pe la începutul anilor 90, iar dispariția lor în acest mod a dus la foarte multe discuții și teorii al conspirației.

Cum au murit Doina și Ion Aldea Teodorovici

Doina și Ion Aldea Teodorovici s-au stins din viață pe 29 octombrie 1992. Presa de la acea vreme a relatat că moartea celor doi cântăreți basarabeni, extrem de iubiți, a survenit în urma unui accident rutier. Potrivit jurnaliștilor, în zona localităţii Coşereni, la ora 2.30, maşina artiştilor s-a lovit de un copac, de pe marginea drumului, iar în urma impactului, Doina şi Ion Aldea Teodorovici nu au avut nici măcar o șansă, au murit pe loc. La faţa locului, poliţiştii nu au intervenit, motiv pentru organele statului să demareze o anchetă câteva ore mai târziu, atunci când trupurile neînsuflețite ale vedetelor muzicii din Republica Moldova au fost transportate la Spitalul Municipal Urziceni.

După tragedia de pe șosea, ideea unei conspiraţii nu a întârziat să apară, mai ales că soţii Teodorovici erau cunoscuți ca fiind printre marii susţinători ai unirii Basarabiei cu România, iar cei doi pasageri care stăteau în faţă în ”mașina morții” nu au păţit absolut nimic.

Ce a spus fiul celebrilor artiși Doina și Ion Aldea Teodorovici la 25 de ani de la moartea lor! ” Pro­ba­bil nu se va mai afla nici­o­dată ce a fost cu adevărat”

"La acest subiect, nu cred că se mai poate schimba ceva. Atunci eram prea mic ca să-mi dau seama de ce se întâm­plase, iar ulte­rior nu am mai aflat prea multe des­pre anchetă, des­pre mer­sul lucru­ri­lor. Pro­ba­bil nu se va mai afla nici­o­dată ce a fost cu adevărat. Dacă e să iasă ade­vă­rul la supra­faţă, va ieşi, dar e greu să restabi­leşti ancheta. Cel mai dure­ros e că nu mai poţi să-i întorci pe ei. Asta e cel mai dur!", a spus, la un moment dat, fiul artiștilor.

Ajuns astăzi la vârsta de 39 de ani, Cristofor, un apreciat cântăreţ în Republica Moldova, a declarat despre moartea părinților și despre el lucruri emoționante . ”Chiar dacă mă apropii câte puţin de ultima lor vârsta pe pamânt, eu voi ramâne mereu pentru ei acel copil de zece ani (n.r vârsta pe care o avea în anul accidentului), iar ei vor ramâne mereu tineri, mereu vii, mereu doriţi de noi..”, a vorbit, cu durere, Cristofor în presa de peste Prut.