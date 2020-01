De câteva zile, Vlăduța Lupău a ajuns în primele pagini ale presei după ce Armin Nicoară, saxofonistul ei, a spus că ar fi avut o relație cu frumoasa cântăreață, lucru însă infirmat vehement acuzațiile.

”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.

Mai mult, ieri, Vlăduța Lupău a fost apărată de soțul său, Adrian, care a afirmat că are încredere deplină în ea, printr-un mesaj dur trimis pe pagina lui de Facebook a lui Armin Nicoară

Ce i-a spus soțul cântăreței Vlăduța Lupău celui care susține că este ”amantul” ei

”Bă baiatule, termina cu circul asta ieftin pe care îl faci. Nu a ridicat nimeni pe nimeni, pur și simplu nu mai cântați împreună. De ce trebuie să vă faceți unul pe altul în toate felurile când nu demult erați prieteni?

Dacă vrei să spui adevărul, spune lumii că tu ești îndrăgostit de ea și că i-ai spus tatălui tău că nu poti trăi fără ea, asta după ce ea mereu te-a privit ca pe un frate, iar eu la fel. Pot să pun conversația cu tatăl tău când a spus asta despre tine. E urât ce faceți tu și ea, ați fost colegi (...)”, este mesajul pe care Adrian Rus, soțul cântăreței Vlăduța Lupău, l-a lăsat pe pagina lui Armin Nicoară.

Vlăduța Lupău are un soț fotbalist la CFR Cluj! ”Acum doi ani, a cerut-o de nevastă cu...poliția”!

După acest mesaj dur, toată lumea s-a întrebat cine este bărbatul cântăreței. Ei bine, Vlăduța Lupău are un soț fotbalist la CFR Cluj. Adrian Rus este portarul campioanei antrenate de Dan Petrescu, și fiul fostului chestor de poliție, Toma Rus, şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj până în decembrie 2006. Sportivul a cunoscut-o pe Vlăduța la un concert și s-a îndrăgostit de ea iremediabil. ”Acum doi ani, a cerut-o de nevastă la Cluj-Napoca, cu ajutorul… poliției rutiere. Artista cobora cu maşina personală pe Calea Turzii, când agenţii de circulație au oprit-o şi au luat-o la întrebări. Totul se întâmpla pe la ora 3.00 dimineaţa. În timp ce căuta prin portbagaj cele solicitate de oamenii legii, în spatele ei a venit Adriancu un buchet de flori şi cu inelul de logodnă. ”A spus Da pe loc”, au povestit apropiații, care au mai menționat că, în noiembrie, s-a căsătorit cu el într-un decor de poveste, iar părinți spirituali le-au fost colega ei de breaslă, Olguța Berbec, și soțul acesteia, saxofonistul Remus Novac.