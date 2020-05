Surpriza! Cine il sustine pe Emanuel in Finala Survivor

In articol:

Bruce, concurent in primul sezon al show-ului Exatlon, a marturisit ca il va vota pe Emanuel in Marea Finala Survivor Romania, care va avea loc diseara, de la ora 20, la Kanal D. Dansatorul si coregraful a povestit pe contul sau oficial de Instagram cum a ajuns sa il cunoasca pe Emanuel. Se intampla in capitala Marii Britanii, la un casting pe care amandoi l-au picat.

Bruce il sustine pe Emanuel in Marea Finala Survivor Romania. Mesajul transmis pe Instagram

"Prima intalnire pe care am avut-o cu Emanuel si momentul in care ne-am imprietenit a fost acum cativa ani in Londra, afara, in timp ce asteptam sa intram la un casting! Ca doi romani in tara straina, evident am inceput sa vorbim si ceea ce am observat la el de atunci, a fost motivatia de a duce lucrurile pana la final cu maxima implicare! Cred ca se observa cu ochiul liber ca este ancorat in realitatea Survivor!

Citeste si: Pregătiri de senzație pentru Finala Survivor România! Avem IMAGINI în premieră și în exclusivitate! Nu rata un show uluitor, sâmbătă, la ora 20.00, la Kanal D

Citeste si: CÂȘTIGĂTOR SURVIVOR ROMANIA. Astrologul dă verdictul! Cine este favorizat de astre?

Citeste si: Emanuel Neagu, în Finala Survivor România. Povestea primului finalist

Daca ar depinde de el in totalitate, sunt sigur ca ar castiga! Insa nu este asa, si are nevoie de sustinerea noastra pentru a duce aceasta experienta cu succes pana la capat!

Diseara in finala @survivorromania.oficial am sa votez "Emanuel" la 1230!

PS: Nu am luat nici unul castingul! #votamemanuel", a scris fostul Faimos de la Exatlon, Bruce.