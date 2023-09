Surpriză! Cu ce bărbat a apărut Alexandra Stan la scurt timp după ce George Pușcaș a jucat cu Kosovo! ”Să mă rup de el, chiar dacă m-a durut”! Totul se petrece în noul clip al artistei

In articol:

La scurt timp după ce George Pușcaș a jucat cu Kosovo, Alexandra Stan a apărut în imagini cu un bărbat frumos, este adevărat, nu în calitate de parteneri, ci de actori. Totul s-a petrecut în ultimul ei clip, ”Bine cu puțin rău”, lansat chiar în aceste zile.

Edi Iordănescu l-a motivat pe George Pușcaș cu ajutorul hit-ului ”Mr. Saxobeat”, melodia Alexandrei Stan, iubita lui. ”Să se simtă în largul lui”

George Pușcaș a evoluat ca titular în partida România- Kosovo (scor 2-0), deși au existat multe critici în ceea ce-l privește după meciul modest făcut cu Israel. Selecționerul Edi Iordănescu nu a ținut însă cont de ele și, pentru a-i da un moral bun, a apelat la o metodă inedită pentru a-l mobiliza pe atacantul naționalei, dezvăluită de prezentatorul Horia Ivanovici în emisiunea sa.

„Vă spun în premieră. Ce a făcut Edi Iordănescu, una dintre chestiile minore aparent, ca să motiveze jucătorii să dea totul.

George Pușcaș titular, ne-a lăsat mască. Fii atent ce îl duce capul pe Edi Iordănescu. Iubita lui George Pușcaș este cântăreața Alexandra Stan, talentată și frumoasă.

Ca să-l mobilizeze pe Pușcaș la maximum, în timpul încălzirii înainte de meci să se simtă în largul lui și să se relaxeze ce îi dă prin cap lui Edi. La stația de amplificare se pune de 2-3 ori ”Mr. Saxobeat”, hit-ul Alexandrei Stan, iubita lui.

Alexandra Stan și George Pușcaș sunt împreună de puțin timp! S-au cunoscut la clinica de înfrumusețare a atacantului Naționalei

Cel mai tare hit al ei. O chestie care pare de caterincă, dar omul să se simtă în largul lui. Ca să vezi cât îl duce mintea pe Edi. A ascultat melodiile fetei pentru ca omul să se simtă fără presiune, să uite de presiune. O chestie care pare caterincă”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la emiunea lui FANATIK SUPERLIGA.

În urmă cu o lună, WOWbiz.ro relata că Alexandra Stan și atacantul naționalei României, George Pușcaș, formează un cuplu de câteva săptămâni. Cei doi s-au cunoscut la petrecerea de lansare a clinicii de înfrumusețare a atacantului din Seria A, acolo unde artista a făcut furori în momentul apariției. Alexandra a venit îmbrăcată într-o rochiță roz, mulată pe corp, cu care i-a atras atenția fotbalistului, apoi a și declarat că este pregătită de o nouă iubire în viața ei. „Mi-aș dori o relație cu o persoană care să mă înțeleagă și să ne înțelegem bine, asta e important”.

La doar câteva zile de la eveniment, George Pușcaș și-a început concediul pe care a decis să îl petreacă în Mykonos. Alături de el a plecat, surpriză, și Alexandra Stan. Fotbalistul nu a dorit să facă publică relația lor, astfel că a fost discret pe rețelele de social media. Pe de altă parte, Alexandra Stan nu s-a ferit de nimeni și a postat mai multe fotografii în care le-a arătat fanilor vacanța luxoasă din Grecia. Mai mult decât atât, celebra artistă s-a pozat îmbrăcată în tricoul atacantului Naționalei, ca o confirmare practic a legăturii lor.

Cu ce bărbat a apărut Alexandra Stan la scurt timp după ce George Pușcaș a jucat cu Kosovo! Este tot un sportiv, iar ipostazele sunt fierbinți

Cu toate acestea, imediat după meciul România-Kosovo, partidă în care George Pușcaș nu a convins, Alexandra Stan a apărut alături de alt bărbat. Nu este însă vorba despre o relație, ci despre o poveste din noul clip al artistei.

”Bine cu puțin rău” este piesa pe care Alexandra Stan a lansat-o în urmă cu puțin timp, o melodie plină de sensibilitate prin care artista vorbește despre iubirile toxice de care trebuie să te detașezi, astfel încât să găsești fericirea binemeritată.

”Lucrurile bune se fac în tihnă.. știu că a durat ceva mai mult, dar here it is! Noul clip! Piesa asta înseamnă foarte mult pentru mine. Deși o aveam din noiembrie, am decis să o scot acum de la “sertar” pentru că acum mă regăsesc în ea, acum o simt, acum am avut curajul să fac “bine cu puțin rău”.. Să mă rup de el, chiar dacă m-a durut... și acum în sfârșit, îmi este bine. Multumesc pentru inspiratie, babe”, a scris Alexandra Stan pe Instagram, dovadă că melodia are la bază o poveste reală, pe care ea a adus-o în fața publicului, cu un videoclip în care apare în ipostaze fierbinți cu modelul și baschetbalistul Tudor Criveanu.