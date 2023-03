Surpriză! Cum arată acum Dana Petrescu, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înșelat cu colegul său de camera de la Naționala României

In articol:

Dan și Dana Petrescu au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din fotbalul românesc în perioada Generației de Aur. Ea…blondă, înaltă, suplă și carismatică, el…un tip mai retras, dar mereu pe placul doamnelor și domnișoarelor. Totul părea perfect din exterior, însă, în familia celebră și de neatins existau multe probleme. Adunate, ele au dus la un divorț răsunător la acea vreme, dar și la dezvăluiri cu iz de amantlâc.

Dana Petrescu, prima soție a lui Dan Petrescu, l-a trădat cu Radu Niculescu

Dana Petrescu, prima soție a antrenorului Dan Petrescu, a ieșit de multă vreme din lumina reflectoarelor. Din anul 2003, atunci când ea și Petrescu, celebrul fotbalist pe atunci, ajungeau să semneze actele de divorț, după 11 ani de mariaj, femeia a preferat să nu mai iasă în față. Poate și pentru faptul că, ulterior, a recunoscut că l-a înșelat pe fostul internațional cu fotbalistul Radu Niculescu, nimeni altul decât colegul său de cameră, de pe

vremea când ambii evoluau a Naționala României

Dan Petrescu a divorțat de Dana Petrescu în 2003, deși aveau împreună două fete

Dana și Dan Petrescu au introdus actele de divorț, cu toate că, la mijloc, erau cele două fetițe ale lor, Rebecca și Chelsea, născute în perioada în care Dan Petrescu evolua în străinătate, fie că a fost vorba de Italia, fie că a jucat în Anglia. „Bursucul” a fost decis să meargă până la capăt și nu a dorit să mai continue relația dintr-un motiv bine întemeiat, i-a fost greu să afle că femeia îl trădase, timp de trei ani, cu Radu Niculescu.

Dana Petrescu a mers însă mai departe, fără să se uite în urmă. După mariajul eșuat cu actualul antrenor de la CFR Cluj, și iubirea secretă care a dus la divorț, ea și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat, Marian, un jurist, cunoscut în lumea mondenă după porecla „Versace”. Dana părea că s-a orientat bine, în condițiile în care Versace era cu 12 ani mai mic decât ea. Nu a contat însă, cei doi s-au îndrăgostit și relația dintre cei doi durează de ani buni, dovadă că diferența de vârstă există doar pe hârtie.

Dana Petrescu este cu un alt bărbat, de mai bine de 17 ani! ”Am primit darul unei relații cu multe provocări”! Cum arată acum

În ciuda faptului că în urmă cu 17 ani aproape nimeni nu dădea o șansă relației, date fiind bârfele legate tânărul jurist, cunoscut ca fiind un „specialist” în arta de a seduce femei, ei bine, acum, ei sunt încă împreună, iar Dana Petrescu a creionat perfect relația lor într-o postare pe adresele de socializare.

”Dupa 17 ani de când ne-am cunoscut, pot spune că mă aflu într-o relație. mereu am fost preocupata de relatii si am primit darul unei relații cu multe provocări. fiecare provocare a adus schimbare, crestere si auto-cunoastere. am crezut ca noi alegem partenerul. nimic mai putin adevarat. partenerul este adevaratul maestru, relatia este adevarata scoala”, sunt cuvintele scrise de Dana Petrescu pe adresa ei de facebook în dreptul imaginii cu ”Versace”.

Dana Petrescu este de profesie psiholog

Mamă a două fete care au absolvit facultatea, Dana Petrescu arată foarte bine la cei 54 de ani. Mai mult, îi merge perfect și în plan profesional. După ce a studiat la Londra, prima soție a lui Dan Petrescu este acum specialist în terapie psihosexuală și de cuplu, tratând frigiditatea, absența totală a orgasmului la femei și impotența, la clinica pe care o deține în Capitală.

Sursa foto Facebook Dana Petrescu