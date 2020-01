Apariție surprinzătoare pentru toată lumea, joi la prânz,la Crematoriu, unde a fost adus sicriul cu trupul Cristinei Țopescu. Ștefan Bănică jr a sosit chiar înaintea scurtei ceremonii care a avut loc înainte de incinerare.

Ștefan Bănică, extrem de elegant, îmbrăcat complet în negru, s-a dat jos din mașină, având un buchet de flori albe.

După ceremonie, Ștefan Bănică a plecat însoțit de o doamnă. Paparazii WOWbiz.ro l-au surprins pe Ștefan Bănică în timp ce, galant, a coborât din mașină pentru a o ajuta pe respectiva să iasă din autoturism. Apoi, s-a suit în mașina sa, condusă de un șofer, și s-a îndreptat spre casă.

Citeste si: Încă un câine al jurnalistei Cristina Țopescu a murit! Se afla în stare precară și nu a mai putut fi salvat

Citeste si: Cum a aflat mama Cristinei Țopescu de moartea fiicei sale ”Este inuman să afle așa”

Ștefan Bănică jr, marea iubire a Cristinei Țopescu

Cristina Topescu nu a fost casatorita niciodata. Iubirea sa cu Stefan Banica a fost singura mediatizata. Dar, despre aceasta s-a vorbit foarte mult, mai ales ca amandoi erau celebri, patimasi, iar relatia lor a fost una cu ”scantei”. La inceputul anilor ’90, Cristina Topescu si Stefan Banica au trait o poveste de dragoste unica, despre care fosta jurnalista vorba cu nostalgie si la ani distanta. Considera ca Stefan Banica a iubit-o asa cum nimeni nu mai putut sa o faca si poate de aceea nici nu s-a mai putut apropia de un alt barbat.

In urma cu cativa ani, atunci cand Stefan Banica a fost acuzat ca ar fi violent cu femeile din viata lui, Cristina Topescu i-a luat apararea acestuia. ”Stefan e o persoana impulsiva, nervoasa, dar in niciun caz nu e in stare sa bata femeile. Noi ne-am iubit foarte mult, dar nu ne-am inteles. Eram si mult mai tineri. M-am simtit foarte iubita atunci. Cred ca nimeni nu m-a iubit atat de mult cum a facut-o el. De multe ori ii spuneam ca imi doresc sa ma iubeasca mai putin, dar sa ma respecte mai mult. A fost o poveste pasionala. Va ramane un om special in sufletul meu”, spunea Cristina Topescu despre Stefan banica, marea sa iubire.

Cristina Topescu si Stefan Banica s-au despartit in 1993, dar de atunci fiica lui Cristian Topescu nu si-a mai deschis sufletul si nici nu s-a mai vorbit despre o relatie stabila a acesteia.

Cristina Țopescu incinerată! A fost dorința ei

Încă de pe când trăia, Cristina Țopescu le-a împărtășit celor care i-au fost apropiați că își dorește să fie incinerată.

”Toată lumea știa că incinerarea e alegerea ei. Cristina a vrut așa, atunci trebuie să fie așa. Am primit mesaje de la diverse persoane să transmit familiei că le dăruiesc ei un loc de veci, doar să nu o incinereze pe Cristina. Dacă ea așa a vrut, trebuie să fie așa cum și-a dorit ea”, a spus Monica Pop, în fața capelei în care fusese depus trupul neînsuflețit al regretatei Cristina Țopescu, ieri.

Astăzi, conform programării făcute de familia jurnalistei, la Crematoriul Vitan-Bârzești din București, Cristina Țopescu va merge pe ultimul ei drum. Fără slujbă de înmormântare – canoanele ortodoxe interzicând categoric incinerarea -, cenușa Cristinei Țopescu urmând să fie depusă apoi în cimitirul Bellu din București.

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casă! Monica Pop spune că fosta jurnalistă și-a dorit să fie incinerată

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casă duminică seară, după ce o prietenă, care era și vecină, a sunat la 112 spunând că nu o mai văzuse pe fosta jurnalistă din preajma Crăciunului. Vecina a intrat în curtea Cristinei Țopescu, pentru că nu mai vazuse nici o mișcare prin casă, s-a uitat pe geam și a zărit doi câini morți.

Oamenii legii care au venit după apelul acesteia la 112 au găsit-o pe Cristina Țopescu moartă, în pat, în plus, cadavrul era aproape mumificat. Se bănuiește că fosta jurnalistă ar fi murit de circa trei săptămâni.

Cristina Țopescu va fi incinerată joi, după ce miercuri dimineață, sicriul cu trupul acesteia a fost depus la capela Cimitirului Bellu. Familia și prietenii susțin că fosta jurnalistă îți exprimase dorința de a fi incinerată.