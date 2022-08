Surpriză de proporții pentru o bătrână! S-a trezit la ușă cu o pizza pe care nu a comandat-o. Ce s-a întâmplat după a lăsat-o fără cuvinte

In articol:

O bunicuță în vârstă de 87 de ani care locuiește în Palm Coast, Florida, a fost luată prin surprindere de „cadoul” primit de la nepoții săi.

După ce uraganul Matthew a lovit statul american, membrii familiei nu au mai putut da de bătrânică, așa că Eric Olsen, nepotul femeii, s-a hotărât să ia măsuri.

O bătrânică a primit o surpriză deosebită din partea nepoților săi

Bărbatul locuiește în Omaha, Nebraska, și a devenit foarte îngrijorat când bunica lui nu a mai răspuns la telefon. Pentru că femeia nu are rude care locuiesc în apropiere, nepotul femeii nu a putut să trimită pe nimeni la casa bătrânei, ca să poată informa membrii familiei măcar dacă bunicuța mai trăiește.

„Ei bine, am vorbit cu ea vineri dimineața, tocmai rămăsese fără curent electric și mi-a spus: „Este un coșmar”, iar apoi nu am mai primit vești de la ea timp de două zile. Am sunat la departamentul de poliție, am sunat la departamentul șerifului și nu răspundea nimeni, așa că eram foarte îngrijorat”, a declarat nepotul femeii pentru un post de televiziune de peste ocean.

Într-un final, lui Eric i-a venit o idee inedită. S-a gândit să trimită pe cineva care să facă o livrare la ușa femeii, pentru a afla dacă aceasta a pățit ceva.

„Așa că mi-am spus: O să îi comand o pizza, iar dacă o pot livra, atunci știu că este în viață”, a mai declarat Eric.

Bineînțeles, nu a fost o livrare obișnuită. Eric a plătit pizzeria ca să treacă un mesaj pe bon, însoțit de numărul de telefon al acestuia în ideea în care, dacă bătrâna este în viață, să-l poată contacta.

Pizza a avut efectul pe care și l-a dorit nepotul, pentru că bunicuța acestuia l-a contactat după livrare.

„Poliția și pompierii nu au putut să o facă, dar Papa John’s a ajuns acolo în 30 de minute și i-a pus telefonul mobil la ureche. Mă gândeam: Cine poate merge acolo chiar acum? Pe cine pot să sun într-un oraș în care nu cunosc pe nimeni? Oamenii mă întreabă de ce nu am sunat la poliție pentru a le cere să facă o verificare a stării de bine, dar am făcut-o. Am făcut-o. Credeți-mă, Papa John’s a fost ultima soluție”, a mai spus Eric.

Curierul care a făcut livrarea a declarat pentru același post de televiziune de peste ocean că în momentul în care a văzut că bătrânica și nepotul au reușit să vorbească, aproape i-au dat lacrimile.