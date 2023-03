Surpriză! Edjouma a plecat din România! Ce se întâmplă la FCSB după ultimul război al declarațiilor dintre cel mai bun jucător al echipei și patronul Gigi Becali

In articol:

Malcom Edjouma a jucat senzațional în ultimele partide disputate de FCSB în Superligă, fiind fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate de echipa lui Gigi Becali (9), în condițiile în care postul lui este de mijlocaș defensiv, nicidecum de atacant. Cu toate acestea însă, locul său în formația roș-albastră a fost mai mereu șubred, întrucât patronul are o altă viziune și îți dorește vânzarea anumitor jucători mai tineri și cu potențial de a ajunge în strănătate pe sume foarte mari, categorie în care nu se înscrie fotbalistul francez.

În atari condiții, Edjouma a fost scos de pe teren sau alteori a intrat în meci pe parcurs. În toate întâlnirile însă, indiferent de numărul minutelor jucate, el a marcat, și chiar decisiv. Iar în ultima partidă, FCSB-Universitatea Craiova, a și egalat pe tabela, astfel că formația condusă de Mihai Pintilii a reușit în extremis să evite înfrângerea în primul meci din play-off din Superligă

Malcom Edjouma, atac subtil la Gigi Becali. ” Îmi este greu. De fiecare dată trebuie să înscriu ca să rămân pe teren”

La finalul partidei, Malcom Edjouma însă a dat o serie de declarații, cu direcție către Gigi Becali, care au creat multă vâlvă în rândul iubitorilor sportului cu balonul rotund.

„Îmi place să joc împotriva echipelor mari. Când e greu, trebuie să-ți demonstrezi calitatea, să arăți ce poți. Îmi plac astfel de meciuri. Îmi este greu. De fiecare dată trebuie să înscriu ca să rămân pe teren.

Dacă nu înscriu, joc doar 45 de minute! Acum am jucat mai mult de 45 de minute și am înscris. Nu este responsabilitatea mea. Când joc, încerc să-mi ajut echipa”, a spus Edjouma la flash-interviu, ca un of al său că doar dacă înscrie, rămâne pe teren.

Malcom Edjouma [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Scandal total după FCSB-Universitatea Craiova! Eugen Neagoe a sărit la gâtul lui Edjouma! „Acel jucător nici nu trebuia să fie pe teren. L-a desfigurat”!

Gigi Becali a reacționat la declarațiile lui Edjouma. ” Dă gol de frică acum. De frică trebuie să dea acum goluri”

Malcom Edjouma a vorbit și despre eficiența lui pe gazon și a lăsat modestia deoparte când a spus ce simte pe teren.

”Am reacționat bine în a doua repriză, dar ne-a lipsit eficiența. Trebuie să fim nemiloși, să înscriem mai mult. Sunt înalt, uneori adversarii nu mă pot bloca când vin din spate. Când am șansa să joc, reușesc să înscriu. Cu siguranță putem câștiga titlul, trebuie să fim mai incisivi în față. Fiecare meci este dificil, dar trebuie să nu ne temem. Mie-mi place sentimentul pe care-l oferă astfel de meciuri”, a mai spus Edjouma pentru Digi Sport.

De partea cealaltă, Gigi Becali nu s-a sfiit să vorbească direct despre declarațiile jucătorului. „Pe Edjouma d-asta l-am luat. Ca să dea goluri. E bine că a înțeles că trebuie să dea goluri. Așa trebuie, să dea. Că dacă nu dă.... (n.r.- râde)

Dă gol de frică acum. De frică trebuie să dea acum goluri. Neapărat! Că altfel, imediat îl schimb. Păi, nu?”, a explicat patronul de la FCSB la DigiSport.

Malcom Edjouma [Sursa foto: Instagram ]

Citește și: Gigi Becali a șocat pe toată lumea! Patronul de la FCSB a spus adevărul cu subiect și predicat! ”Eu fac echipa! De ce-l mai întrebați pe Leo Strizu?”

Edjouma a plecat din România! S-a dus în Franța, la Toulouse

La scurt timp de la terminarea partidei cu Universitatea Craiova și declarațiile cu scântei, Malcom Edjouma a plecat pentru câteva zile în Franța, la Toulouse. De altfel, el a și postat imagini și story din orașul din care provine, dovadă clară că a vrut să se detașeze de tensiunea din Superligă.

”E nonșalant, chiar nu cred că-l atinge ceva, are mult sânge rece. Cred că poate juca oriunde fără să fie impresionat, nu are niciun complex. Chiar nu mă mir deloc că nu e afectat! El a fost considerat un fotbalist cu un potențial enorm încă de când era mic, a jucat alături de fotbaliști foarte buni, în cluburi importante. Nu se sperie de nimic”, a menționat Mihai Joița, impresarul care l-a adus în România pe Edjouma, citat de gsp.ro

Malcom Edjouma [Sursa foto: Profimedia]