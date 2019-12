La finele primului sezon de la Puterea dragostei, Iancu Sterp a format o pereche frumoasă cu Roxana Buzoiu! În ciuda faptului că între ei era o diferență de vârstă, dar și de comportament, el rezervat, ea vulcanică, o bună perioadă de timp, cei doi s-au înțeles de minune și mulți îi vedeau împreună și după ieșirea din competiția amoroasă

În mod surprinzător, exact în săptămâna finalei, Iancu și Roxana de la Puterea au decis să se despartă., avea să povestească Iancu Sterp pentru WOWbiz.ro.

Cu ce l-a acuzat Roxana de la Puterea dragostei pe Iancu Sterp după primul sezon! ”Este un mincinos”

Imediat, și frumoase femeie a ripostat la adresa fostului iubit. Roxana l-a arătat acuzator cu degetul și a spus că a preferat o altă femeie și nu pee a, ba chiar a înșelat-o sub ochii ei! ”Este un mincinos! M-a trădat cu Bianca! Eu îl așteptam la hotel și el se plimba cu ea prin Istanbul... auzi! Am luat foc când am aflat că a mai și sărutat-o. De aici, a început totul, nu de la comportamentul meu. Asta a fost, acum, am rămas doar prieteni”, a dezvăluit fosta concurentă, într-un live exclusiv pe kfetele.ro!

Iancu Sterp a spus adevărul despre Roxana de la Puterea dragostei! ”Nu am mai simțit nimic pentru ea la revenirea în show”

La câteva luni de atunci, cei doi s-au întâlnit din nou în show-ul amoros prezentat de Andreea Mantea, în calitate de concurenți. Însă, de data aceasta, fără a mai avea vreo legătură unul cu altul. De altfel, la vizita unei echipe de la WOWbiz.ro, la Istanbul, Iancu Sterp a spus adevărul despre Roxana de la Puterea dragostei! ”Roxana... Roxana mondiala, are farmecul ei, are locul său aici, bine că s-a întors în casă, are haz, vreau să își facă și iubit, adică să se întoarce Turcu pentru ea, să fie fericită, Doamne ajută, să ne cheme la nuntă, să facă mulți copii!!! Pe de altă parte, sincer, nu am mai simțit nimic pentru ea la revenirea în competiție, chiar în momentul de față simt doar prietenie pentru Roxana, pentru că noi ne înțelegem mult mai bine așa. Dacă am fi fost împreună, probabil, cine știe, poate ne-am fi dat în cap, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Suntem mai nebunatici amândoi, mai ales ea, și nu ieșea bine între noi, să am eu așteptări de la ea sau ea de la mine...Nu, n-ar fi mers. Așa ca și prieteni, ne înțelegem super bine”, a declarat, în premieră pentru WOWbiz.ro, Iancu.