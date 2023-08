Surpriză imensă pentru români! Mircea Radu revine pe micile ecrane: „M-am întors în televiziune”

In articol:

Fără doar și poate, Mircea Radu se numără printre cei mai iubiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară. În urmă cu ani buni, bărbatul făcea ravagii cu emisiunea lui matrimonială, iar românii nu se puteau dezlipi din fața micilor ecrane. Vedeta a lipsit o lungă perioadă de timp din spațiul public și nu puțini au fost cei care s-au întrebat dacă îl vor mai vedea sau nu vreodată pe Mircea Radu în postura de moderator.

Ei bine, însă, se pare că da, asta pentru că bărbatul va apărea la TV din toamna această cu o nouă emisiune, moderată chiar de el. Acesta a vorbit puțin pe baza acestui subiect, precizând că proiectul se va desfășura în mai multe țări și este, în special, un proiect dedicat românilor de peste hotare.

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune(...) Deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța.(...) Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul lunii septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin.”, a declarat Mircea Radu, pe conturile personale de socializare.

Mircea Radu, declarații despre soția lui, Raluca

Mircea Radu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera lui de viață și mama copiilor săi, Raluca.

Bărbatul radiază de fericire alături de aleasa inimii lui și, în urmă cu ceva timp, acesta a împărtășit cu fanii începutul poveștii de dragoste cu femeia.

Prezentatorul TV a dezvăluit că s-au cunoscut întâmplător și între ei nu a fost dragoste la prima vedere, explicând ce i-a plăcut, însă, la partenera lui atunci când a văzut-o prima dată.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închiși ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri.

Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinții ei și nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut și că are simțul umorului… Eram un bărbat experimentat și mi-am dat seama ce merge și ce nu”, declara prezentatorul de televiziune.

