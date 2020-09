Surpriză! Ligi de la Puterea dragostei vorbește despre Alex Bodi

Ligi a dezvaluit ca il cunoaste pe Alex Bodi[Sursa foto: Instagram]

Ligi de la Puterea dragostei a afirmat că-l cunoaște pe Alex Bodi, dar niciodată nu a fost ceva între ei și nici nu se vede într-o relație cu acesta. Nu se știe de unde până unde, ce zvonuri au fost, dar Ligi a fost întrebată de curând de fani într-un live pe care l-a făcut pe Instagram dacă îl cunoaște pe Alex Bodi și dacă s-ar vedea într-o relație cu acesta.

Ligi le-a răspuns fanilor săi scurt, fără însă să vrea să dea amănunte. ”E un om foarte Ok! L-am cunoscut personal. Nu m-aș vedea însă într-o relație cu el”, a spus Ligi și apoi nu a mai vrut să comenteze pe marginea acestui subiect.

Ella de la Puterea Dragostei a vorbit despre relatia cu Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

Ella de la Puterea Dragostei, prietenă cu Alex Bodi

Nu este însă prima dată când o concurentă de la Puterea dragostei este legată de Alex Bodi. În urmă cu ceva timp au apărut zvonuri despre o relație a lui Alex Bodi cu Ella de la Puterea Dragostei. Ella a infirmat însă imediat orice zvon și a mărturisit că ea și Bodi sunt doar prieteni.

”Între mine, nu a existat niciodată mai mult decât o amiciție, o prietenie. Da, am vorbit, dar am vorbit rar, noi avem prieteni în comun, înainte de a fi el cu Bianca, atunci l-am cunoscut. Așa că, nu e nimic, nu am avut nimic cu el, Doamne... Probabil au vorbit niște persoane care ne cunosc, care au văzut niște conversații de ale noastre, dar nu este nimic adevărat din ceea ce se zvonește. Nu m-a sunat acum Alex, am înțeles că este cu Bianca, sper că nu se mai certe și sper să fie fericit. Eu mă bucur pentru oamenii care se iubesc, indiferent că este Bodi sau altcineva. Vreau să se iubească și să văd iubirea în cazul lor. Eu chiar înțeleg relația lui Bianca, fiindcă și eu mă număr printre acele persoane care au relații asemănătoare, așa cum este cea cu Jador, cu despărțiri și împăcări, zic ...nu te mai vreau să te văd, să te aud și când îl văd, cedez, fiindcă inima dictează. Așa este și în cazul lor”, a spus Ella pentru WOWbiz.ro în urmă cu ceva timp. (Vezi mai multe amănunte AICI)

Bianca si Alex Bodi au anuntat ca s-au despartit[Sursa foto: Instagram]

Bianca și Alex Bodi au anunțat că s-au despărțit

La mijlocul săptămânii, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit. Vestea a fost dată chiar de Bianca, însă la scurt timp și bărbatul a confirmat despărțirea, spunând că-ți dorește ca fosta sa iubită să ăți găsească liniștea lângă un bărbat ideal. Despărțirea dintre Alex Bodi și Bainca s-a produs de data aceasta liniștit, niciunul nevorbind urât de celălalt partener. E adevărat că după ultima ceartă, ei ar fi încheiat și un contract în care au promis că nu-și vor mai arunca cuvinte urâte la despărțire. În caz contrar, vor plăti cu vârf și îndesat pentru fiecare greșeală pe care o vor face. (Vezi primele declaratii ale lui Alex Bodi după despartirea de Bianca)