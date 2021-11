Surpriză pentru fanii Puterea dragostei! Alexandra și Codruț s-au împăcat

In articol:

Alexandra și Codruț s-au cunoscut în cadrul emisiunii Puterea dragostei, unde au format un cuplu până la finalul emisiunii. Ei au ajuns împreună în finala emisiunii matrimoniale, pe care frumoasa blondină a câștigat-o. relația celor doi s-a încheiat la scurt timp după marea finală, însă fanii au sperat în continuare că se vor împăca.

Dorințele fanilor s-au îndeplinit în urmă cu puțin timp! După mai multe acuzații în mediul online, se pare că Alexandra și Codruț au lăsat în urmă orice fel de neînțelegere și și-au mai oferit o șansă. Cei doi au dat anunțul mult așteptat împreună, după ce au postat câte o fotografie împreună pe paginile lor personale de Instagram.

„Destinul lor este scris, adica sa fie împreună”, „Doi frumoși! Mă bucur că v-ați împăcat”, „Ce mă bucur. Iubirea nu moare niciodată”, „Când iubirea exista ,minunea apare ❤️Bravo dragilor, sa fie intr-un ceas bun”, „Nu pot să cred că v-ați împăcat”, „Felicitări”, sunt doar câteva dintre miile de reacții ale fanilor.

Codruț a format recent un cuplu cu Antonia, concurentă în sezonul patru al emisiunii Puterea dragostei. Între cei doi lucrurile au ajuns la sfârșit, după o perioadă în care au încercat să facă relația lor să meargă.

Alexandra și Codruț s-au împăcat [Sursa foto: Instagram]

În meidul online a apărut mai multe acuzații de infidelitate la adresa lui Codruț, acesta fiind motivul despărțirii de Alexandra. Tânărul a negat de multe ori acest zvon. Cu toate acestea. El a mărturisit în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea dragostei” că Alexandra este un subiect închis pentru el și nu ar mai accepta nici măcar să poarte o discuție cu ea.

„Nu mai țin minte când am vorbit ultima oară. I-am zis că am un prieten care vine în Italia și că nu o să mă mai întorc în România și că poate el să îmi ia bagajul de la ea.

Ea a zis că mi-a spus cum stă treaba și că trebuie să merg eu după ele. Au fost foarte multe, îi ziceau foarte mulți oameni că eu am făcut-o în toate felurile pe rețelele de socializare. Nu pot eu ca bărbat să mă duc acum, după tot ce s-a întâmplat, să o fac cu ou și cu oțet, să îmi vărs frustrările pe ea. Am evitat cât am putut subiectul. Gura lumii nu o împaci nicicum.

La momentul de față nu aș accepta nici măcar o cafea, nu că nu pot eu să trec peste ce a fost, dar sunt mai căpos și nu vreau. Îmi pare bine că nu a mai apărut nimic despre mine și ea, că oamenii au început să uite. Nu aș mai accepta nici măcar să stau de vorbă cinci minute, Alexandra este un personaj închis...” Citește mai multe AICI.