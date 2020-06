In articol:

Iancu Sterp a venit la Survivor în ultima parte a competiției, dar atitudinea de pe trasee, valoarea sportivă și caracterul l-au propulsat până în finala competiției din Republica Dominicană.

Dincolo de show însă, așa cum era de așteptat, Iancu a fost considerat un adevărat crai, mai ales printre...faimoase. Este deja de notorietate legătura ”amicală” pe care a avut-o cu Emy Alupei, despre care aproape toți concurenții prezenți la fața locului au spus că ar fi fost mai mult decât o simplă prietenie, cel puțin din partea cântăreței.

Citeste si: ȘOC TOTAL! Emy Alupei, la Puterea dragostei?! ”Ar fi o a doua Roxana!”! Războinicul Iancu de la Survivor România spune totul despre faimoasă

Citeste si: Emy Alupei vorbește pentru prima dată despre relația cu Iancu Sterp: „Dacă doarme la mine...”

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp a ajuns în fața judecătorilor! Vezi ce s-a întâmplat în procesul penal în care doamna Geta a fost parte vătămată!

Iancu Sterp, un adevărat crai la Survivor! Emy Alupei a fost numai pe lângă el

Dacă mai punem la socoteală faptul că, la revenirea în țară, Iancu Sterp a fost văzut acasă la Emy Alupei, a jucat și în clipul ei, a fost peste tot împreună, mama lui a declarat că o place mai mult decât pe oricare altă faptă, apoi a venit și despărțirea de Denisa, lucrurile par a fi așa cum le-au relatat competitorii la Survivor despre cei doi.

Pe de altă parte, în competiție, la un moment dat, Carmen Emanuela și Ghiță au mai vorbit și despre o apropiere a războiniculi Iancu Sterp de Elena Ionescu. Iar dacă, în show, faimoasa a exclus o legătură, pe motiv de….diferență de vârstă, ei bine, și el avea să își exprime punctul de vedere, dar...la întoarcere în țară.

Iancu Sterp, primele declarații despre relația cu Elena la Survivor. ”Noi doi ne intersectam...glumeam”

În premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”, Iancu Sterp a dat primele declarații despre presupusa relație cu Elena. ”Sincer, eu acolo m-am înțeles bine cu toată lumea. Este adevărat, poate am stat mai mut în preajma lui Emy Alupei, datorită vârstei apropiate și a felului ei de a fi, așa...mai nebunatic, cum îmi place mine. Chiar mă amuza și îmi plăcea să tachinez. În privința Elenei însă, nu era deloc așa. De la unificarea echipelor, noi doi ne intersectam...alergam împreună, glumeam, ne-am înțeles foarte bine,dar nimic altceva. Îi mai dădeam și ei, și lui Emy mâncare, fiindcă războinicii câștigau mai multe probe, atât! Glumeam cu ea, cântam...Realitatea este aceea că am respectat-o foarte mult și o consider o persoană extrem de puternică”, a comentat Iancu Sterp la ”Ștafeta mixtă!”.