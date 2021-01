Surpriză uriașă la Survivor România 2021, sezonul 2. Mellina intră în competiția din Republica Dominicană. Pe cine a înlocuit artista

Mellina a acceptat provocarea „Survivor România” 2021 și se alătură Războinicilor!

Surpriză de proporții în competiția „Survivor România” 2021, sezonul 2. O schimbare de ultimă oră s-a produs în echipa Războinicilor!

Mellina, concurentă la „Survivor România” 2021, sezonul 2

Schimbare de ultimă oră la„Survivor România” 2021. Echipa Războinicilor este nevoită să renunțe la Szidonia Szasz, din cauza unor probleme de sănătate pe care le-a întâmpinat concurenta. În aceste condiții, Mellina a dorit să arate tuturor că are capacitatea să înfrunte cele mai grele situații de trai din Republica Dominicană și a acceptat să intre în cea mai aprigă competiție.

Cântăreața este cunoscută pentru piesele ei lansate solo sau cu alte vedete, însă puțini știu că vedeta are și veleități de dansatoare. Mellina a terminat Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri

şi concursuri muzicale. S-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii de la That’s Right şi Bogdan Ioan.

Mai mult, artista a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum: Robin DeVille - „Just The Way I Am" (feat. Ivan Garcia) sau Zelish - „I Won't Give Up" & "Forever

You & Me”. De asemenea, ea a compus şi co-produs piesa „We are one" interpretată de Leticia, care a intrat în semifinale la Eurovison România 2013. Melodia care a propulsat-o în cele mai înalte topuri din țară este „Poza de album”, care i-a adus şi primul premiu important din carieră: „Strongest Message” la RMA 2014.

Daniel Pavel este prezentatorul „Survivor România” 2021, sezonul 2

Cu experienta de 12 ani in media, Daniel Pavel a acceptat să prezinte „Survivor România” 2021 , sezonul 2, și recunoaște că este una dintre cele mai mari provocări pe care le-a acceptat în viața sa. El spune că este un privilegiu să facă parte din producția televizată care ține România cu sufletul la gură.

„Pentru mine, <Survivor România> reprezintă, în egală măsură, cea mai mare provocare profesională de până acum, cât și oportunitatea testării unor limite de anduranță fizică și psihică, pe care le întâlnești în viață doar dacă ai noroc. Și mă refer la noroc așa cum îl vedeau anticii, adică acel noroc care îi favorizează, exclusiv, pe cei puternici și curajoși.

Dan Pavel, prezentatorul „Survivor România” 2021, sezonul 2

Telespectatorii vor avea ocazia să vadă în sezonul al doilea, așa cum s-au obișnuit, oameni cu o ambiție și o determinare ieșite din comun. E un privilegiu pentru mine să fiu alături de acești concurenți, să le observ și comentez evoluțiile. Voi încerca să le transmit celor de acasă cât mai mult din emoțiile lor uriașe”, a declarat Daniel Pavel.

Concurenții care se vor lupta pentru supraviețuire în Republica Dominicană, dar și pentru marele trofeu „Survivor România” 2021, sezonul 2, sunt pregătiți de confruntare. Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc. Ei se vor lupta curăzboinicii Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu , Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara.

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D.