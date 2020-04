In articol:

Karina și Andrei Ciobanu au format un cuplu foarte frumos la Survivor România! Cei doi au surprins pe toată lumea în momentul în care, chiar într-o zi specială, de Dragobete, ei au decis să nu se mai ascundă și să își mărturisească public sentimentele.

”Nu știu dacă relația noastră mă influențează în ceea ce se întâmplă pe traseu, dar pozitivitatea mea are un mare adaos. Eu sunt în general pozitivă, iar el mă ajută să fiu și mai pozitivă. Cumva sunt mai relaxată”, a povestit Karina despre relație pe care o avea cu Andrei de la Survivor România, la momentul respectiv.

E un plus de fericire în viața noastră”

De cealaltă parte, și Andrei a avut de spus numai cuvinte frumoase la adresa tinerei din Craiova care îi furase iremediabil inima. ”Și ea mă ambiționează. E un plus de fericire în viața noastră, ne transmitem energie pozitivă, suntem amândoi focusați pe traseu. Suntem făcuti din același material și nu ne abatem, mai mult de atât, ne ajutăm recirpoc și cred că asta nu poate decât să ne ajute în această competiție, dar și după ea”, a menționat războinicul în fața tuturor, chiar la un Consiliu.

Citeste si: Iubita lui Iancu Sterp aruncă bomba la Survivor România! ”Emy îl place mai mult decât este cazul. E evident”

a nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o”

În mod surprinzător, în țară, legătura lor nu a fost privită cu încredere de familii. Dacă tatăl și sora războinicului au fost foarte mulțumiți, din partea Karinei, situația a fost chiar dură. În opinia mătușii ei, nepoata ei nu era îndrăgostită de Andrei, ci mai degrabă era doar un flirt trecător. ”M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România”, a declarat Dana pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!

Eu nu mă opun”

Acum însă, la două luni de la acea afirmația, mătușa concurentei și-a schimbat părerea, mai mult se gândește chiar la lucruri serioase, și anume...Karina de la Survivor România și Andrei Ciobanu să facă nuntă la Craiova! ”Nu aș fi crezut la început că iubirea lor este una atât de mare. Mă bucur că este așa, că prin relația asta, s-au susținut unul pe celălalt și au depășit momentele grele din concurs. Important este să se întoarcă acasă sănătoși. Apoi, dacă vor dori să facă și pasul cel mare pentru o căsătâorie, să fie de bun augur. Eu nu mă opun și spun de ce nu? Să facă petrecere mare aici, la Craiova”, a comentat, cu zâmbetul pe buze, Dana, la Fanarena.