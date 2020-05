In articol:

Alina Pană rămâne, fără discuție,cea mai sexy concurentă din toate cele trei ediții de la Exatlon! Cu un trup de zeiță și un zâmbet șiret, fosta ”războinică” a cucerit multe inimi în Republica Dominicană, dar și mai multe la ieșirea din show!

Cu toate acestea, în ciuda unor zvonuri din competiție, fie că a fost vorba despre Ștefan Floroaică, fie că s-a vorbit despre Giani Kiriță, ea s-a ținut departe de cancan-uri și niciodată nu a confirmat vreo informație care nu avea legătură cu realitatea, dimpotrivă, a fost extrem de vehementă. Mai mult, Alina nici nu a apărut la brațul altor bărbați, semn că a dorit să păstreze discreția în privința vieții private.

Acum însă, Alina pare că vrea să treacă în cealaltă extremă și nu se mai sinchisește deloc să își expună viața personală, mai mult decât atât, chiar a luat decizia de a participa la o emisiune matrimonială, în care, speră ea, își va găsi jumătatea. ”Cred că am făcut un pas potrivit pentru mine. Este o experiență și am să o iau ca atare, fiindcă nu am mai încercat așa ceva până acum”, a spus vedeta Exatlon

Alina Pană de la Exatlon a intrat în show-ul ”Mireasa” și l-a cucerit pe Ciprian

Alina pană de la Exatlon a intrat în show-ul amoros ”Mireasa” de câteva zile, iar apariția ei pe platouri a sttârnit rumoare printre concurenți. Superbă și apetisantă, fosta războinică a punctat decisiv în fața lui Ciprian, cel mai interesant bărbat din casă, și unul dintre cei mai doriți de fete, astfel că, a și iețit cu el la un date, în urma căruia, lui i s-au cam aprins căcâiele după sportivă.