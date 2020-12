Surpriză uriașă pentru fanii Puterea Dragostei! Cine este coprezentatorul Biancăi Comănici în noul proiect online la Kanal D

Fanii Biancăi Comănici sunt în extaz de când preferata lor a anuntat noul proiect online pe care îl va avea la Kanal D. Câștigătoarea ambelor sezoane a emisiunii-fenimen Puterea Dragostei va prezenta două emisiuni care, cu siguranță, vor avea un succes mare. Bruneta și-a pus fanii pe jar odată cu acest anunț, mai ales că, a anunțat ea, va avea un coprezentator „drăguț și carismatic”.

„Dragii mei, am văzut că ați primit cu mare bucurie vestea că am început o colaborare cu Kanal D. Nu vreau sa vă dezvălui foarte multe, pentru că vreau să pregătesc așa cum trebuie apariția mea. Vă spun doar atât: voi avea două emisiuni online. Una are legătura cu zodiile, a doua cu... trendurile. Și încă ceva. Nu voi fi singură. La unul dintre proiecte voi avea alături de mine un coprezentator drăguț și carismatic. Da, da, e bărbat!”, a mărturisit Bianca Comănici, pentru WOWbiz.ro.

Ei bine, astăzi vă spunem, în exclusivitate, cine este colegul Biancăi Comănici în următorul proiect online Kanal D pe care frumoasa brunetă îl va începe în curând! Este vorba despre jurnalistul Alex Mihei, membru vechi al echipei online Kanal D.

Acesta are o experiență îndelungată în presa tv și cea online, el fiind, de-a lungul anilor, atât reporter tv de știri și divertisment cât și jurnalist online. În prezent, Alex Mihei este "creierul" activității Video Online de la Kanal D și cel care va da viață mult așteptatului proiect alături de Bianca Comănici!

Bianca Comanici va avea doua emisiuni online la Kanal D

"Este un proiect îndrăzneț, o provocare chiar și pentru mine. Știu că fanii Puterea Dragostei așteaptă cu sufletul la gură revenirea Biancăi Comănici și sunt sigur că proiectul pe care îl vom începe împreună în mediul online va fi unul de mare succes. Avem tolba plină de surprize pentru fani și nu numai, așa că tot ce vă rămâne de făcut este să stați aproape de noi și în special cu ochii pe canalul de youtube WOWnews!", a declarat Alex Mihei, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Alex Mihei, colegul nostru, va fi coprezentatorul Biancai Comanici[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, pregătită să devină prezentatoare: „O să fie ceva divin”

Bianca de la Puterea dragostei este extrem de noul ei job și, chiar dacă nu a mai prezentat până acum, este pregătită să își încânte fanii, pe care i-a îndemnat să fie cât mai activi.

„Vor fi două emisiuni, una despre zodii, iar cealaltă despre trenduri. O să discutăm despre orice. O să am un coleg, n-o să vă spun despre cine este vorba. Sunt la început, o să îmi fie destul de greu să prezint pentru că o să fiu prezentatoare, o să am încă doi colegi și invitați. O să fie ceva divin. Sunt extrem de entuziasmată și emoționată.

Vreau să interacționați. Aceste live-uri vor fi făcute pentru voi, pentru a vă face să vă simțiți voi bine. O să fie ceva de genul „Totul despre Puterea dragostei” by Cornelia Ionescu. V-am spus, mă gândesc la emisiunea cu zodii pentru că va trebui să interacționați foarte mult. Poate o să ajungem să citim toate comentariile, toate zilele de naștere”, a declarat Bianca Comănici, într-un live pe Youtube.