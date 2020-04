In articol:

In aceasta seara, la Survivor se anunta o editie plina de tensiune. Razboinica Lola marturiseste ca toti concurentii ramasi in concurs sunt constienti ca se apropie finala si incep sa fie din ce in ce mai agresivi, urmarind sa isi asigure prezenta in actul final al competitiei.

Lola: Incepe sa se stranga cercul si finalul e foarte aproape! Oamenii incep sa se loveasca si sa se calce doar pentru a ajunge in finala.

Survivor 21 aprilie Ema, criza de nervi fara precedent: "Tu poti sa imi distrugi familia!"

Ema face o criza de nervi cum nu s-a mai vazut. Razboinica Ema incepe sa tipe, sa injure si sa loveasca, apoi se indreapta amenintator spre un alt concurent. "Zi-mi mie cine era fericire? Ce fericire? Tu poti sa imi distrugi familia!", striga ea, nervoasa.

Apoi, de fata cu toata lumea, chestionata fiind de prezentatorul Dan Cruceru, concurenta din echipa Razboinicilor spune: "Trimitea sageti de-astea, gen glumite catre mine si Cristi".

Ce se intampla in editia din aceasta seara a emisiunii-fenomen Survivor Romania puteti vedea astazi, la Kanal D. Nu ratati o editie incendiara Survivor!