Survivor România, 15 aprilie. Este convocat Consiliul de Urgență. Un concurent va părăsi competiția: „Ne vom lua rămas bun de la...”

Ediție incendiară a emisiunii Survivor România 2021 pe 15 aprilie.

Se va organiza un Consiliu de Urgență fulger chiar la finalul Jocului pentru Recompensă, iar un concurent va fi eliminat și va părăsi Republica Dominicană. Dan Pavel va face anunțul pe care niciun concurent nu va vrea să-l audă:. De asemenea, în prima ediție a săptămânii vor avea loc certuri monstru între concurenții celor două tabere și nervi întinși la maxim.

Survivor România, 15 aprilie. Culiță răbufnește la adresa colegilor de echipă

Spiritele se încing atât în tabăra Războinicilor, dar și a faimoșilor. Se pare că nu se mai ține cont de nicio strategie în echipa roșie, iar Culiță Sterp este determinat să câștige marele premiu al Survivor România pe cont propriu, fără ajutorul colegilor de echipă. Mai mult, acesta spune că nu are nevoie de niciunul dintre faimoși pentru a continua să rămână în competiția fenomen de la Kanal D.

„Ala e imbarligator si nu vrea in grupul lui, ala nu vrea in grupul celuilalt, nu stiu ce e aici. Eu nu am nevoie nici de Jador, nici de Elena, nici de Zanni, nici de nimeni in competitia asta ca sa raman", a explicat Culiță Sterp.

Survivor România, 15 aprilie. Ceartă de proporții în tabăra războinicilor. Continuă războiul între Sorin și Albert: „ Avem un nou Jador în echipă”

Nici în echipa războinicilor lucrurile nu sunt tocmai roz. Albert și Sorin continuă scandalul, iar cearta se mută din Consiliul de Eliminare în camp. Albert a ieșit pentru a cincea oară la rând preferatul publicului și l-a nominalizat spre eliminate pe Sorin.

Lucrurile între cei doi pare că iau aploare, iar la testimonial Sorin l-a comparat pe Albert cu Jador: „ Avem un nou Jador in echipa! Sunt plin de nervi cand este votata o persoana care nu merita”.

Survivor România, 15 aprilie. Noile concurente din tabăra albastră încep un scandal monstru: „O bat, să mor eu de nu o bat”

Dacă lucrurile între Sorin și Albert sunt clare, iar cei doi continuă deja discuțiile de câteva ediții, se pare că nici noile concurente de la Războinici nu se lasă mai ușor. Începe un conflict între Vera Miron și Maria Chițu. Vera este nemulțumită de Maria, despre care spune că nu este deloc ordonată, ba chiar ea trebuie să strângă în urma ei:„ Tu, nebuno, zi mersi ca iti fac curat...Uite ce ai facut acolo! Nu, deci o iau la bataie daca mai face asa. O bat, sa mor eu de nu o bat. Nu stiu de ce a venit la Survivor..."

Cum vor escalada conflictele dintre aceștia, cine va câștiga Jocul pentru Recompensă, dar și cine va părăsi Republica Dominicană în Consiliul de Urgență, aflați joi, pe 15 aprilie, de la ora 20:00, pe Kanal D, într-una dintre cele mai incendiare ediții ale Survivor România 2021. Nervii își vor spune cuvântul, mai ales că au rămas tot mai puțini concurenți în competiție.